Ganó el oro para Argentina y reveló la difícil realidad que atraviesa para poder competir

Augusto Servello se consagró campeón en la prueba de florete individual de los Juegos Suramericanos 2026 y sumó una nueva medalla de oro para la delegación argentina. Sin embargo, después de su victoria, el esgrimista también habló de las dificultades que atraviesa para sostener su carrera deportiva y aseguró que necesita tres trabajos para poder competir .

El argentino venció por 15-10 a su compatriota Andrea Nogosanti y consiguió así la segunda medalla dorada de su carrera en los Juegos Suramericanos . Su triunfo significó, además, el tercer oro de Argentina en esgrima durante esta edición de la competencia.

Las otras dos preseas doradas habían sido obtenidas por los hermanos Pascual e Isabel Di Tella, ganadores de las pruebas de sable y espada, respectivamente. Luego de subir al primer lugar del podio, Servello aprovechó para referirse a la situación que atraviesan los deportistas de disciplinas amateur y cuestionó la reducción del respaldo económico que reciben.

El bicampeón suramericano afirmó que “entiende” la ideología del Gobierno nacional encabezado por Javier Milei, pero señaló que el apoyo económico al deporte “se redujo mucho”. Según explicó, el cambio se refleja especialmente en los viajes y en las posibilidades de entrenamiento de los atletas.

Servello recordó que anteriormente la preparación incluía giras por Europa, lo que les permitía llegar a los torneos internacionales con mayor rodaje. Actualmente, en cambio, debe combinar su actividad deportiva con otras obligaciones para poder sostener su carrera.

El esgrimista aseguró que necesita tres trabajos y que entrena solo, una situación que lo obliga a “hacer malabares” para llegar a las competencias en buenas condiciones. Esta temporada, además, apenas pudo participar en tres de los 10 torneos internacionales, algo que, según explicó, dificulta alcanzar un rendimiento óptimo.

“Muy difícil”, resumió Servello al referirse a la posibilidad de rendir al máximo nivel bajo esas condiciones.

La comparación con Chile y Colombia

El campeón argentino también relacionó la preparación con las diferencias que observa respecto de otros países de la región. En particular, aseguró que los seleccionados de Chile y Colombia cuentan con mejores condiciones de preparación y que les “sacan ventaja” de cara a las competencias. “Los resultados se ven a corto plazo cuando hacés inversión”, sostuvo el esgrimista, al remarcar la importancia del respaldo económico para el desarrollo de los deportistas y la preparación para las competencias internacionales.

En ese sentido, Servello puso como ejemplo la actuación argentina en los Juegos Suramericanos 2026, donde la delegación se encuentra segunda en el medallero. Para el esgrimista, esa posición se explica principalmente por las características de los atletas y no por un incremento de la inversión. “Hoy estamos segundos en el medalleros porque el argentino no se achica ante las adversidades y por la calidad de los deportistas, no por la inversión”, afirmó.

Su medalla de oro en florete individual quedó así acompañada por un reclamo sobre las condiciones en las que los deportistas argentinos deben prepararse para competir. El resultado obtenido en la pista y las dificultades relatadas por Servello forman parte de una misma realidad: la de un atleta que continúa buscando resultados internacionales mientras combina el alto rendimiento con tres trabajos para sostener su carrera.