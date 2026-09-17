El Kily González confesó qué le dijo Lionel Messi tras el debut con un título del DT en Inter Miami
Cristian “Kily” González contó cómo vivió su debut como técnico de Inter Miami, que terminó con el título de la Campeones Cup junto a Lionel Messi.
Cristian “Kily” González tuvo un debut soñado como entrenador de Inter Miami. Con apenas un entrenamiento al frente del plantel, el argentino dirigió a Las Garzas en la final de la Campeones Cup ante Cruz Azul y terminó festejando el título tras el triunfo por 2-0. Después del partido, contó una particularidad que había imaginado desde Argentina.
"La verdad que siento una felicidad que no te imaginás. Hemos hecho un esfuerzo bárbaro", expresó González después de su estreno. El entrenador reconoció que tuvo muy poco tiempo para trabajar y contó que incluso les pidió disculpas a sus futbolistas antes de la charla porque debía mostrarles mucho material. "Me toca esta bendición de Dios, los jugadores me recibieron como uno más", agregó.
El poco tiempo de trabajo y la charla con los jugadores
El Kily explicó que, pese a haber llegado apenas un día antes, buscó realizar algunas correcciones defensivas antes de la final. "Llegué ayer y le dije a los jugadores: ‘Algo tenemos que trabajar’. En lo defensivo hay cosas que no estaban del todo bien, corregimos mucho. Salió bien", relató el entrenador, que consiguió levantar un título en su primera presentación oficial al frente del equipo.
La noche también tuvo un momento especial con Messi. González celebró junto a su cuerpo técnico el gol de cabeza del argentino, que significó el 1-0 ante Cruz Azul. Después del partido, reveló una curiosa coincidencia: “Lo estaba viendo en Argentina y dije: ‘Leo hace el gol 100 conmigo’”. El rosarino llegó así al centenar de tantos con la camiseta de Inter Miami.
El abrazo con Messi y el encuentro con Beckham
Una vez terminado el festejo, González caminó hasta la mitad de la cancha para encontrarse con Messi, con el que jugó en la Selección argentina durante el ciclo de José Pekerman. El capitán de Inter Miami recibió al nuevo entrenador con una sonrisa y ambos protagonizaron un abrazo que reflejó el comienzo de una nueva etapa en Las Garzas. "Leo me dijo que me iba a hacer salir campeón y lo cumplió. Defensivamente estuvimos muy bien. No tengo palabras de lo que estoy sintiendo. Es alegría, felicidad, tantas emociones juntas”, contó el DT en la conferencia de prensa.
El Kily también tuvo un encuentro especial con David Beckham, uno de los propietarios de Inter Miami y dirigente que participó de su llegada al club. “Con él hay mucho respeto, nos hemos enfrentado y discutido mucho en cancha, porque yo era muy calentón. Me dio una bienvenida muy afectuosa, me llena de orgullo por todo lo que representa”, había expresado González tras su designación. Ahora, su primera noche al frente de Inter Miami terminó con una copa en sus manos y junto a Messi.