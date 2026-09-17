El Kily González confesó qué le dijo Lionel Messi tras el debut con un título del DT en Inter Miami

Cristian “Kily” González tuvo un debut soñado como entrenador de Inter Miami. Con apenas un entrenamiento al frente del plantel, el argentino dirigió a Las Garzas en la final de la Campeones Cup ante Cruz Azul y terminó festejando el título tras el triunfo por 2-0. Después del partido, contó una particularidad que había imaginado desde Argentina.

"La verdad que siento una felicidad que no te imaginás. Hemos hecho un esfuerzo bárbaro", expresó González después de su estreno. El entrenador reconoció que tuvo muy poco tiempo para trabajar y contó que incluso les pidió disculpas a sus futbolistas antes de la charla porque debía mostrarles mucho material. "Me toca esta bendición de Dios, los jugadores me recibieron como uno más", agregó.

El poco tiempo de trabajo y la charla con los jugadores Kily González debutó y logró su primer título con Inter Miami @MLSes El Kily explicó que, pese a haber llegado apenas un día antes, buscó realizar algunas correcciones defensivas antes de la final. "Llegué ayer y le dije a los jugadores: ‘Algo tenemos que trabajar’. En lo defensivo hay cosas que no estaban del todo bien, corregimos mucho. Salió bien", relató el entrenador, que consiguió levantar un título en su primera presentación oficial al frente del equipo.

La noche también tuvo un momento especial con Messi. González celebró junto a su cuerpo técnico el gol de cabeza del argentino, que significó el 1-0 ante Cruz Azul. Después del partido, reveló una curiosa coincidencia: “Lo estaba viendo en Argentina y dije: ‘Leo hace el gol 100 conmigo’”. El rosarino llegó así al centenar de tantos con la camiseta de Inter Miami.

El abrazo con Messi y el encuentro con Beckham Messi and Kily González embrace after winning a trophy in his first game as @InterMiamiCF coach. pic.twitter.com/ek9wUBEdUW — Major League Soccer (@MLS) September 17, 2026 Una vez terminado el festejo, González caminó hasta la mitad de la cancha para encontrarse con Messi, con el que jugó en la Selección argentina durante el ciclo de José Pekerman. El capitán de Inter Miami recibió al nuevo entrenador con una sonrisa y ambos protagonizaron un abrazo que reflejó el comienzo de una nueva etapa en Las Garzas. "Leo me dijo que me iba a hacer salir campeón y lo cumplió. Defensivamente estuvimos muy bien. No tengo palabras de lo que estoy sintiendo. Es alegría, felicidad, tantas emociones juntas”, contó el DT en la conferencia de prensa.