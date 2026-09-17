El dato que ilusiona a Estudiantes tras el histórico batacazo y clasificación a semis de la Libertadores

Estudiantes volvió a meterse entre los cuatro mejores de América tras eliminar al Corinthians y hay un dato que ilusiona a todo el pueblo Pincharrata.

Estudiantes y un dato que ilusiona a todo el pueblo Pincharrata en la Copa Libertadores.

Estudiantes de La Plata dio el golpe en Brasil, eliminó al Corinthians y se metió nuevamente entre los cuatro mejores de la Copa Libertadores. Pero más allá de la enorme clasificación, hay un dato histórico que alimenta la ilusión de todos los hinchas del Pincha: cada vez que disputó las semifinales del máximo torneo continental, terminó levantando el trofeo.

Cada vez que Estudiantes de La Plata llegó a semis de la Libertadores, fue campeón La primera vez que ocurrió fue en 1968. El conjunto platense debió enfrentarse con Racing, campeón vigente del certamen, y consiguió avanzar después de un partido desempate que necesitó tiempo suplementario. En la final, Estudiantes completó una campaña inolvidable al derrotar al Palmeiras y consagrarse campeón de América por primera vez en su historia.

La historia se repitió en las dos ediciones siguientes. En 1969, el Pincha ingresó directamente en semifinales por ser el campeón defensor y dejó en el camino a Universidad Católica de Chile. Luego venció a Nacional de Uruguay en la final. Un año más tarde volvió a superar la misma instancia, esta vez frente a River, al que derrotó tanto en la ida como en la vuelta, antes de imponerse ante Peñarol y conseguir su tercer título consecutivo.

Estudiantes eliminó a Corinthians y se metió entre los cuatro mejores de América. X @EdelpOficial La última vez que Estudiantes había llegado a semifinales fue en 2009, cuando volvió a quedar a un paso de la final. El rival fue nuevamente Nacional de Uruguay, al que eliminó con un global de 3-1. En aquella edición, el equipo encabezado por Juan Sebastián Verón completó la campaña soñada y derrotó 2-1 a Cruzeiro en la definición para conquistar nuevamente la Libertadores.