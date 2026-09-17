El Cacique Medina citó a una leyenda de Estudiantes para celebrar la clasificación: "Cruzamos el Rubicón"

Alexander Medina celebró el triunfo de Estudiantes ante Corinthians y recordó una histórica frase de Alejandro Sabella tras alcanzar las semifinales.

Alexander Medina celebró la clasificación de Estudiantes ante Corinthians y recordó a una leyenda del club.

Alexander Medina terminó exultante después de la histórica clasificación de Estudiantes a las semifinales de la Copa Libertadores. Tras vencer 1 a 0 a Corinthians en Brasil, el entrenador destacó el rendimiento de su equipo y recurrió a una frase que quedó asociada para siempre a Alejandro Sabella: “Cruzamos el Rubicón”.

"Sentimos alegría y felicidad porque Estudiantes desde el 2009 que no alcanzaba una semifinal de Copa Libertadores. Cruzamos el Rubicón como decía el gran Alejandro Sabella”, expresó Medina durante la conferencia de prensa posterior al encuentro. La referencia del entrenador fue directa a una de las figuras más importantes de la historia reciente del Pincha.

La lectura del Cacique Medina sobre la serie ante Corinthians El Cacique Medina citó a una Leyenda de Estudiantes para celebrar la clasificación ESPN El entrenador también puso el foco en el rendimiento de sus dirigidos durante toda la serie. Estudiantes había empatado 1 a 1 en el partido de ida disputado en el Estadio UNO y necesitaba conseguir un resultado positivo en Brasil para avanzar. El equipo platense respondió con una actuación sólida y terminó consiguiendo el triunfo que le permitió meterse entre los cuatro mejores del continente.

“Jugamos mejor que el rival, adueñándonos del desarrollo del partido de ida, no pudimos ganar y vinimos de visitante y otra vez hicimos un gran juego. De forma muy merecida ganamos el partido”, sostuvo Medina, quien destacó el funcionamiento de Estudiantes en los dos encuentros frente al conjunto brasileño.

Alexis Castro y un final que tuvo suspenso El gol de Estudiantes ante Corinthians ESPN El gol de la clasificación llegó en los minutos finales, cuando el partido parecía encaminarse hacia los penales. Tomás Palacios desbordó por la izquierda y envió un centro que encontró a Alexis Castro, quien apareció para definir cruzado y marcar el 1 a 0 que desató el festejo de los hinchas del Pincha presentes en el Neo Química Arena.