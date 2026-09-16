¡Batacazo de Estudiantes! Derrotó 1-0 a Corinthians en Brasil y es semifinalista de la Libertadores

Estudiantes de La Plata sufrió para conseguir un agónico triunfo por 1-0 ante Corinthians de Brasil en un partido correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores y se metió entre los cuatro mejores de América por primera vez en 17 años.

El mediocampista Alexis Castro abrió el marcador en el estadio Neo Química Arena a los 42 minutos del segundo tiempo y le dio la clasificación al León a la siguiente ronda, donde enfrentará al ganador de la serie entre Flamengo e Independiente del Valle.

El primer tiempo fue parejo y, por momentos, ambos equipos tuvieron cierta cautela al momento de atacar. De esa forma, casi no hubo situaciones de verdadero peligro en ambas áreas.

En condición de visitante y ante una hinchada exultante, el Pincha intentó controlar el balón y ser creativo para generar oportunidades, sin recurrir a los pelotazos o centros aislados. Por su parte, Corinthians perdió el control de los hilos en la mitad de la cancha en varios tramos del partido. Pese a eso, ambos equipos parecían estar cómodos con el desarrollo del partido.

Memphis Depay, la estrella de Corinthians, sufre una falta de Santiago Núñez, defensor de Estudiantes de La Plata.

La jugada más clara de la primera mitad llegó recién a los 42 minutos. Con una jugada iniciada por González Pírez, Joaquín Correa llegó al fondo por izquierda, tiró un centro que fue desviado y en el borde del área remató Tobio Burgos, apenas desviado por el palo derecho de Souza.

Para el segundo tiempo, los técnicos decidieron no hacer cambios y salieron con los mismos once que habían terminado el primer tiempo.

En los primeros minutos, Estudiantes arrancó mejor, metiendo a Corinthians en su propio campo, aunque con poca imaginación para terminar las jugadas. El equipo de Medina recurrió especialmente a los centros desde ambos costados, sin peligrosidad.

A los 7 minutos, Estudiantes se salvó de una contra. Después de intentar avasallar a Corinthians en el inicio del segundo tiempo, el equipo brasileño manejó muy bien una contra que luego no pudo conectar Memphis Depay.

El desarrollo del complemento continuó sin demasiadas emociones hasta que, sobre el final, el “Pincha”, que había levantado el nivel en el encuentro, se adelantó en el marcador con un gol de Alexis Castro, que remató de volea un pase de Tomás Palacios.

El 1-0 de Estudiantes ante Corinthians

El gol de Estudiantes ante Corinthians ESPN

Sobre el final del partido, el árbitro Jesús Valenzuela, a instancias del VAR, sancionó la pena máxima a favor del Timão luego de que un balón impactara en el brazo del defensor Leandro González Pírez. El neerlandés Memphis Depay fue el encargado de ejecutar el tiro penal, pero envió el disparo por encima del travesaño y desperdició una ocasión inmejorable de llevar la partida a la tanda de penales.

Fuente: NA.

El minuto a minuto de Corinthians vs Estudiantes de La Plata