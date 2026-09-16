Sorpresa en la Fórmula 2: Nico Varrone se fue de Van Amersfoort y espera definir su futuro

Nico Varrone anunció que no continuará en la Fórmula 2 2026 con Van Amersfoort Racing y adelantó que pronto comunicará novedades sobre su futuro.

Nico Varrone sorprendió este miércoles al anunciar que no continuará disputando el calendario 2026 de la Fórmula 2 con Van Amersfoort Racing. El piloto argentino comunicó la decisión a través de sus redes sociales, donde explicó que se trata de una determinación tomada junto a su equipo después de un año intenso y dejó abierta la puerta a novedades sobre su futuro deportivo.

En su mensaje, Varrone agradeció a la escudería, a sus sponsors, colaboradores y a todos los fanáticos que lo acompañaron durante la temporada. También dedicó unas palabras especiales a la familia Villagómez, vinculada a su compañero de equipo Rafael Villagómez. "No fue una decisión fácil, pero creemos que es el camino correcto para seguir adelante y pensar en lo que viene para mi carrera", escribió el argentino.

El mensaje de Varrone y una despedida especial El argentino cerró una etapa y adelantó que pronto dará novedades sobre su futuro deportivo. @NicoVarrone "Hoy toca cerrar una etapa", comenzó el comunicado del piloto, quien confirmó que junto a su equipo decidió no completar el calendario de Fórmula 2 con Van Amersfoort Racing. "Gracias de corazón a todo el equipo, a nuestros sponsors y colaboradores, y especialmente a todos ustedes que estuvieron siempre del otro lado, alentando y bancando, incluso en los momentos más difíciles", expresó.

Varrone también tuvo un reconocimiento especial para la familia Villagómez: "Gracias por habernos recibido con tanta calidez y por acompañarnos de una manera increíble durante todo este trayecto". El argentino cerró el mensaje con una frase que deja abierta la próxima etapa de su carrera: "Espero poder contarles muy pronto sobre mi futuro". La decisión se conoció apenas unos días después de un complicado fin de semana en Madrid, donde finalizó 15° en la carrera principal.

Un año de contrastes en la Fórmula 2 Varrone avanzó posiciones en el inicio de la carrera, pero perdió rendimiento y terminó 13°. www.fiaformula2.com La temporada de Varrone tuvo varios momentos destacados. En Montreal consiguió su mejor resultado del año con un séptimo puesto en la segunda carrera y además registró la vuelta más rápida, mientras que en Monza volvió a sumar puntos al terminar décimo en la carrera principal. En el circuito italiano, además, había conseguido el tercer mejor tiempo en los entrenamientos libres.