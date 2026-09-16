Sorpresa en la Fórmula 2: Nico Varrone se fue de Van Amersfoort y espera definir su futuro
Nico Varrone anunció que no continuará en la Fórmula 2 2026 con Van Amersfoort Racing y adelantó que pronto comunicará novedades sobre su futuro.
Nico Varrone sorprendió este miércoles al anunciar que no continuará disputando el calendario 2026 de la Fórmula 2 con Van Amersfoort Racing. El piloto argentino comunicó la decisión a través de sus redes sociales, donde explicó que se trata de una determinación tomada junto a su equipo después de un año intenso y dejó abierta la puerta a novedades sobre su futuro deportivo.
En su mensaje, Varrone agradeció a la escudería, a sus sponsors, colaboradores y a todos los fanáticos que lo acompañaron durante la temporada. También dedicó unas palabras especiales a la familia Villagómez, vinculada a su compañero de equipo Rafael Villagómez. "No fue una decisión fácil, pero creemos que es el camino correcto para seguir adelante y pensar en lo que viene para mi carrera", escribió el argentino.
El mensaje de Varrone y una despedida especial
"Hoy toca cerrar una etapa", comenzó el comunicado del piloto, quien confirmó que junto a su equipo decidió no completar el calendario de Fórmula 2 con Van Amersfoort Racing. "Gracias de corazón a todo el equipo, a nuestros sponsors y colaboradores, y especialmente a todos ustedes que estuvieron siempre del otro lado, alentando y bancando, incluso en los momentos más difíciles", expresó.
Varrone también tuvo un reconocimiento especial para la familia Villagómez: "Gracias por habernos recibido con tanta calidez y por acompañarnos de una manera increíble durante todo este trayecto". El argentino cerró el mensaje con una frase que deja abierta la próxima etapa de su carrera: "Espero poder contarles muy pronto sobre mi futuro". La decisión se conoció apenas unos días después de un complicado fin de semana en Madrid, donde finalizó 15° en la carrera principal.
Un año de contrastes en la Fórmula 2
La temporada de Varrone tuvo varios momentos destacados. En Montreal consiguió su mejor resultado del año con un séptimo puesto en la segunda carrera y además registró la vuelta más rápida, mientras que en Monza volvió a sumar puntos al terminar décimo en la carrera principal. En el circuito italiano, además, había conseguido el tercer mejor tiempo en los entrenamientos libres.
El fin de semana de Madrid fue, en cambio, uno de los más complicados para el argentino. Varrone sufrió un golpe durante la clasificación, largó la Sprint desde el fondo y abandonó en la primera vuelta después de un toque con Kush Maini. En la carrera principal partió 18° y logró avanzar hasta el 15° lugar, aunque una estrategia desfavorable y las neutralizaciones le impidieron seguir escalando posiciones.