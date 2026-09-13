Nicolás Varrone cerró un fin de semana para el olvido en la Fórmula 2

El argentino terminó decimoquinto en la carrera principal de Madrid, después de un choque en la clasificación y un abandono en la sprint.

El argentino Nicolás Varrone terminó decimoquinto en la carrera principal del Gran Premio de España de Fórmula 2 y cerró un fin de semana en el que no pudo repetir el buen comienzo que había tenido en Madrid. La victoria quedó en manos del sueco Dino Beganovic, mientras que Alexander Dunne y Ritomo Miyata completaron el podio.

DINO SECURES THE W!



Beganovic secures a dominant victory in the first Madrid Feature Race! #F2 #SpanishGP | @insideFDA pic.twitter.com/flQtrLxUSy — Formula 2 (@Formula2) September 13, 2026 Varrone había iniciado la actividad con buenas sensaciones, al finalizar segundo en las prácticas libres. Sin embargo, luego tuvo un choque durante la clasificación que lo dejó obligado a largar desde las últimas posiciones y condicionó sus posibilidades para las carreras del fin de semana.

El sábado, además, el argentino fue embestido por el indio Kush Maini en la primera vuelta de la carrera sprint y debió abandonar. Por eso, la competencia principal del domingo representaba su última oportunidad para cerrar la fecha con un resultado positivo.

Maini chocó a Varrone en la largada de la Sprint y el piloto argentino tuvo que abandonar Varrone no pudo acercarse a los puntos El piloto de Van Amersfoort Racing largó desde el fondo y logró avanzar tres posiciones durante la carrera. Sin embargo, no pudo alcanzar la zona de puntos y terminó decimoquinto, por lo que se despidió de Madrid sin sumar unidades.

Con este resultado, Varrone continúa con 15 puntos en su primera temporada en la Fórmula 2 y ocupa el vigésimo puesto entre los 22 pilotos del campeonato. Al calendario le quedan tres fechas, en las que buscará mejorar sus resultados y sumar puntos para terminar el año de la mejor manera posible.