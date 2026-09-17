Qué jugador de Gimnasia o Independiente Rivadavia merece estar en la consideración de Lionel Scaloni pensando en el 2030

Si bien falta que el entrenador argentino renueve su contrato que vence en diciembre de este 2026, el buen rendimiento de jugadores jóvenes de la Lepra y el Lobo hace que muchos clubes pongan atención y se interesen por ellos. Pero ¿tienen futuro de Selección argentina?

Independiente Rivadavia está pasando por el mejor momento de su historia y el nivel de muchos jugadores jóvenes hace que River y Boca, y también clubes de otros países, se interesen por ellos. Gimnasia vive otro presente, pero tiene un muy buen pasar y hay algunos jugadores que son figuras del fútbol argentino y tienen mucha proyección. ¿Están en la órbita de Lionel Scaloni?

La Selección argentina tendrá muchas bajas por edad y rendimiento, y buscará encontrar soluciones en jóvenes promesas, que algunos ya son realidad, pensando en inyectar sangre nueva a las convocatorias. Santiago Beltrán (21), arquero de River, Ignacio Ovando (19), defensor central de Rosario Central, Tomás Aranda (19), volante creativo de Boca, y Joaquín Freitas (19), ahora en Flamengo pero estuvo en River hasta unas semanas atrás, fueron los futbolistas del fútbol argentino que acompañaron a la selección mayor en el Mundial 2026.

Agustín Módica volvió a marcar para Gimnasia de Mendoza y es el máximo goleador del Torneo Clausura con 6 conquistas. @GimnasiaMendoza En Mendoza, si bien con objetivos distintos, La Lepra y el Lobo tiene futbolistas que están siendo figuras y llevando a sus equipos a lo más alto y en un futuro podrían entrar en la consideración de Lionel Scaloni. Es cierto que muchos de los jugadores llegan a ponerse la albiceleste cuando pasan a un club europeo, pero Matías Fernández, Facundo Lencioni, Sheyko Studer y Agustín Módica ya han tenido sondeos desde el viejo continente. Módica es el actual goleador del fútbol argentino con 8 goles y tiene también la nacionalidad italiana y desde la federación de ese país ya se han contactado con su entorno.