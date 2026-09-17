La Selección argentina Sub 19 no hizo pie y perdió 2-1 ante Paraguay en el debut de los Juegos Suramericanos
La Selección argentina comenzó los Juegos Suramericanos con el pie izquierdo al caer frente a la Albirroja en el Coloso Marcelo Bielsa.
La Selección argentina tuvo un debut para el olvido en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El equipo dirigido por Diego Placente cayó 2-1 ante Paraguay, pese a haberse puesto en ventaja durante la primera mitad. Franco Domínguez Ávila adelantó a la Albiceleste, pero Junior Gamarra y Pedro Sarza aparecieron en el complemento para darle vuelta el encuentro.
Argentina había conseguido imponer condiciones en un primer tiempo parejo y con pocas ocasiones de peligro. A los 40 minutos, Domínguez Ávila recibió la pelota, se hizo espacio ante la marca y sacó un potente remate bajo con su pierna derecha que terminó en el fondo del arco paraguayo. El conjunto de Placente llegó al descanso arriba y con la ventaja mínima.
El gol de Domínguez Ávila para el 1-0 de la Selección argentina
Pero el partido cambió por completo después del entretiempo. Paraguay salió decidido a buscar el empate, encontró respuestas en el juego aéreo y comenzó a arrinconar a la Albiceleste. A los 58 minutos, Junior Gamarra aprovechó una de las oportunidades que tuvo y consiguió la igualdad, lo que terminó de cambiar el desarrollo del encuentro.
Junior Gamarra estampó el 1-1 de Paraguay
Argentina no logró reaccionar y Paraguay encontró cada vez más espacios para atacar. A los 65', una recuperación derivó en una rápida salida que terminó con Pedro Sarza dentro del área. El futbolista de Olimpia se acomodó y sacó un derechazo cruzado contra un palo para vencer a Talavera y poner el 2-1. Placente movió el banco y mandó a Felipe Esquivel por Ian Subiabre, pero su equipo no consiguió recuperar la fluidez.
El golazo de Sarza para que Paraguay se lo de vuelta a Argentina
En los minutos finales, la Selección argentina buscó desesperadamente el empate, aunque Paraguay controló bien los tiempos y cerró los caminos hacia su arco. La última chance llegó a los 91 minutos, cuando Esquivel ejecutó un tiro libre que terminó impactando en la barrera. Así, la Albiceleste sufrió una derrota en su estreno y deberá recuperarse rápidamente para continuar con vida en los Juegos Suramericanos.