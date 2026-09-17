La Selección argentina Sub 19 no hizo pie y perdió 2-1 ante Paraguay en el debut de los Juegos Suramericanos

La Selección argentina comenzó los Juegos Suramericanos con el pie izquierdo al caer frente a la Albirroja en el Coloso Marcelo Bielsa.

La Selección argentina cayó ante Paraguay en su debut en los Juegos Suramericanos.

La Selección argentina tuvo un debut para el olvido en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El equipo dirigido por Diego Placente cayó 2-1 ante Paraguay, pese a haberse puesto en ventaja durante la primera mitad. Franco Domínguez Ávila adelantó a la Albiceleste, pero Junior Gamarra y Pedro Sarza aparecieron en el complemento para darle vuelta el encuentro.

Argentina había conseguido imponer condiciones en un primer tiempo parejo y con pocas ocasiones de peligro. A los 40 minutos, Domínguez Ávila recibió la pelota, se hizo espacio ante la marca y sacó un potente remate bajo con su pierna derecha que terminó en el fondo del arco paraguayo. El conjunto de Placente llegó al descanso arriba y con la ventaja mínima.

El gol de Domínguez Ávila para el 1-0 de la Selección argentina ¡GOL DE ARGENTINA! Franco Domínguez anotó el 1-0 ante Paraguay en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. pic.twitter.com/hYHst92aob — TyC Sports (@TyCSports) September 17, 2026 Pero el partido cambió por completo después del entretiempo. Paraguay salió decidido a buscar el empate, encontró respuestas en el juego aéreo y comenzó a arrinconar a la Albiceleste. A los 58 minutos, Junior Gamarra aprovechó una de las oportunidades que tuvo y consiguió la igualdad, lo que terminó de cambiar el desarrollo del encuentro.

Junior Gamarra estampó el 1-1 de Paraguay LO EMPATÓ PARAGUAY



Junior Gamarra anotó el 1-1 ante Argentina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. pic.twitter.com/UjiLk1UNlO — TyC Sports (@TyCSports) September 17, 2026 Argentina no logró reaccionar y Paraguay encontró cada vez más espacios para atacar. A los 65', una recuperación derivó en una rápida salida que terminó con Pedro Sarza dentro del área. El futbolista de Olimpia se acomodó y sacó un derechazo cruzado contra un palo para vencer a Talavera y poner el 2-1. Placente movió el banco y mandó a Felipe Esquivel por Ian Subiabre, pero su equipo no consiguió recuperar la fluidez.