La AFA postergó el fallo sobre el duelo entre Boca y Vélez por la polémica "alineación indebida": cuándo se conocerá

A tan solo 10 días de que se juegue el partido de cuartos de final ante Racing, se pateó para adelante el veredicto respecto del choque de Boca contra Vélez.

El Tribunal de Disciplina de la AFA postergó hasta el martes 22 su veredicto sobre el cruce entre Boca Juniors y Vélez Sarsfield por la Copa Argentina. El organismo esperará a recibir el descargo formal del Xeneize antes de resolver la petición del Fortín, que solicitó quedarse con la clasificación a cuartos por una supuesta alineación indebida de su rival.

El reclamo del club de Liniers se fundamenta en la inclusión de seis futbolistas extranjeros en la planilla del partido disputado el 2 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, una cifra que supera el límite permitido por la reglamentación de la Asociación del Fútbol Argentino.

El fallo del Boca-Vélez por Copa Argentina se conocerá el martes 22 de septiembre El anuncio de la AFA sobre la postergación del fallo. AFA En dicho encuentro, finalizado 0-0 y definido a favor de Boca por penales, el entrenador Rodolfo Arruabarrena inscribió a Álvaro Montero, Leandro Lozano, Carlos Palacios, Sebastián Villa, Enner Valencia y Ángel Romero. De este grupo, el mellizo paraguayo fue el único que no ingresó al campo de juego.

Por su parte, la defensa del cuadro de la Ribera argumenta que el hecho constituyó un mero error administrativo al no haber obtenido ventaja deportiva, dado que Romero no sumó minutos. Bajo este criterio, en Brandsen 805 sostienen que la sanción debe limitarse a apercibimientos o multas económicas, respaldándose en el antecedente del fútbol femenino entre Belgrano y Lanús, donde la AFA mantuvo el resultado del partido y solo aplicó una sanción disciplinaria al club cordobés tras realizar seis modificaciones.

A la espera del fallo definitivo que determine el rival de Racing, el cruce de la siguiente fase ya tiene confirmación de fecha y sede: se disputará el domingo 27 de septiembre en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario. Dada la cercanía de la fecha con la del partido y las distintas señales que se fueron dando en las últimas semanas todo indica que Boca finalmente se quedará con la victoria.