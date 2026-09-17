Atento, Boca: el pedido que hará Vasco da Gama para la semifinal y por qué hay conflicto en puerta

Vasco Da Gama no podrá jugar la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana ante Boca en su estadio y hará un pedido especial a la Conmebol.

Vasco Da Gama hará un pedido especial a la Conmebol para las semis con Boca, pero ¿hay un conflicto en puerta?

Vasco da Gama ya piensa en Boca, pero antes deberá resolver un importante inconveniente. El conjunto brasileño no podrá disputar en São Januário la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana, ya que el estadio no alcanza el mínimo de capacidad exigido por Conmebol para esta instancia. Ante esta situación, la dirigencia del Cruzmaltino tiene como principal objetivo trasladar el partido al mítico Maracaná.

El reglamento de la competencia establece que los encuentros de semifinales deben disputarse en escenarios con una capacidad mínima de 30.000 espectadores. São Januário cuenta actualmente con 20.419 localidades, por lo que quedó descartado para recibir el encuentro que Vasco pretende jugar durante la semana del 20 de octubre. La dirigencia incluso analiza recurrir a la Justicia si Flamengo o Fluminense se niegan a facilitar el Maracaná.

Vasco Da Gama hará un pedido para jugar en el Maracaná, pero Flamengo y Fluminense se niegan La situación podría complicarse todavía más si Flamengo avanza a las semifinales de la Copa Libertadores, ya que el Mengão tendría que disputar en ese mismo período el encuentro de vuelta de su serie. Por eso, mientras Vasco intenta encontrar una solución, el estadio de Botafogo aparece como otra alternativa posible. El Nilton Santos no tendría el inconveniente de la superposición y podría convertirse en el escenario del duelo ante Boca.

El Nilton Santos se perfila para ser el estadio donde Vasco Da Gama hará de local frente a Boca por la revancha de las semis de la Sudamericana. EFE Además, el Cruzmaltino evalúa una alternativa dentro de su propia casa: instalar tribunas tubulares para aumentar el aforo de São Januário y alcanzar la capacidad requerida por Conmebol. De todos modos, la posibilidad de jugar en el Maracaná sigue siendo una de las principales opciones que maneja la dirigencia para un partido que podría definir el pase a una nueva final internacional.