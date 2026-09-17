Arruabarrena tomó una trascendental decisión para la formación de Boca que jugará ante San Lorenzo

El Vasco Arruabarrena tiene en mente repetir ante San Lorenzo el equipo que empató con San Pablo y selló la clasificación a semifinales de la Copa Sudamericana.

El Vasco Arruabarrena analiza repetir los 11 que empataron con San Pablo y sellaron la clasificación a semifinales.

Boca Juniors dejó atrás una exigente seguidilla de partidos con la clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana y ahora vuelve a poner el foco en el Torneo Clausura. De cara al clásico del domingo ante San Lorenzo, Rodolfo Arruabarrena tomó una decisión importante: si no surge ningún inconveniente durante la semana, repetirá el equipo que igualó 1-1 en el Morumbí.

La clasificación ante San Pablo llegó después de varios encuentros consecutivos que obligaron al cuerpo técnico a administrar las cargas y recurrir a una rotación importante. Sin embargo, el panorama físico cambió luego del partido en Brasil: Leandro Paredes y Milton Delgado, dos de los futbolistas que llegaban con lo justo, terminaron sin consecuencias y están disponibles para volver a ser titulares.

Paredes y Delgado, disponibles para el clásico Leandro Paredes será titular en el mediocampo de Boca ante San Lorenzo. FotoBaires El capitán de Boca todavía no atraviesa su mejor momento desde lo físico, pero se encuentra en condiciones de completar nuevamente los 90 minutos. Delgado, por su parte, fue reemplazado en Brasil por Tomás Belmonte, aunque la modificación respondió a la planificación del partido y no a una lesión. Ambos serían nuevamente parte del mediocampo ante el Ciclón.

Las lesiones de Tomás Aranda, Adam Bareiro y Ayrton Costa continúan siendo bajas para Arruabarrena, pero no modifican el panorama de cara al clásico. El entrenador tendrá varios días para preparar el encuentro y, salvo que aparezca algún inconveniente de último momento o decida introducir una variante táctica, todo indica que apostará por los mismos once que comenzaron en el Morumbí.