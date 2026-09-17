Problemas para Boca: la noticia que recibió y lo perjudica para el choque con Racing por la Copa Argentina

A 10 días del partido de cuartos de final contra Racing, Boca sabe que no podrá contar con uno de sus futbolistas titulares.

Superados los cuartos de la Sudamericana ante San Pablo, Boca Juniors puede enfocarse plenamente en el ámbito local. Primero tendrá el clásico contra San Lorenzo este domingo en el Nuevo Gasómetro por la fecha 10 del Clausura. Y luego, el 27/09, deberá viajar a Rosario para enfrentar a Racing por los cuartos de la Copa Argentina.

Este encuentro se jugará en plena fecha FIFA, por lo que Rodolfo Arruabarrena estaba alerta a las convocatorias de las diferentes selecciones, con la esperanza de que no le sacaran ningún jugador. Hubo una primera buena noticia el miércoles al conocerse que Miguel Merentiel no será llamado por Diego Forlán para Uruguay. Pero este jueves se supo que una pieza clave del equipo deberá viajar a su país natal para sumarse a su combinado nacional.

Álvaro Montero fue convocado en Colombia y no estará ante Racing Álvaro Montero no podrá atajar en los cuartos de Copa Argentina. @alvaromontero1 Se trata de Álvaro Montero, quien tras un comienzo un poco irregular en el arco azul y oro, ya había logrado asentarse en los últimos partidos. En las últimas horas, Néstor Lorenzo dio a conocer la nómina de la Selección de Colombia para los amistosos que disputará entre el 26 de septiembre y el 6 de octubre contra México, Paraguay y Perú, y el 1 xeneize es uno de los tres arqueros que convocó.

Por lo tanto, Arruabarrena no podrá contar con el guardameta colombiano y deberá recurrir a Leandro Brey, que no suma minutos desde julio. De todos modos, tuvo bastante acción en este 2026 tras la lesión de Agustín Marchesín y ya acumula 15 partidos jugados en la temporada entre las distintas competencias, con 7 arcos en cero y 9 tantos recibidos.

Leandro Brey será el arquero de Boca ante Racing. EFE El lado positivo es que el joven arquero de 23 años tiene un buen historial en la Copa Argentina. Acumula 7 partidos en la competición, con 4 vallas invictas y 6 goles recibidos. En 6 de esas 7 oportunidades Boca clasificó a la siguiente instancia, incluidos las dos primeras fases de esta edición 2026 ante Gimnasia de Chivilcoy y Sarmiento de Junín. Además, ganó las dos tandas de penales que afrontó, con 5 disparos atajados. La única eliminación que "pesa" sobre sus espaldas fue en las semifinales del 2024, que terminó en derrota 4-3 ante Vélez.