La tajante respuesta del Gallego Insua sobre la decisión de Boca de poner todos los titulares ante San Lorenzo

Ruben Darío Insua palpitó el clásico del domingo contra Boca. También analizó el duro presente que atraviesa San Lorenzo y señaló cuál es su primer objetivo.

Ruben Darío Insua transita la segunda semana de su tercer ciclo al frente de San Lorenzo. En la primera ya tuvo su primer gran desafío al enfrentar a Independiente en Avellaneda el pasado domingo. Y el que viene ya tendrá un segundo clásico de manera consecutiva, cuando reciba a Boca Juniors por la fecha 10 del Torneo Clausura.

El Ciclón enfrentará al Xeneize el próximo domingo desde las 14.45 en el Nuevo Gasómetro. No solo será un choque especial porque del otro lado estará uno de sus mayores rivales, sino porque el Vasco Arruabarrena decidió poner toda la carne al asador y parar un once conformado íntegramente por titulares, pese a que esta semana vienen de jugar ante San Pablo en Brasil por la Copa Sudamericana.

Ruben Darío Insua palpitó el clásico contra Boca San Lorenzo y Boca se enfrentarán este domingo desde las 14.45 en el Nuevo Gasómetro. Fotobaires Lejos de mostrar preocupación, el Gallego se tomó esta noticia con bastante naturalidad: "Me parece lógico, Boca jugó el martes y hay cinco días hasta el partido. Nosotros proveemos eso. Boca tiene un buen plantel, un buen recambio, está en tres competencias al mismo tiempo y sabemos que enfrente vamos a tener un rival de alta exigencia", respondió al ser consultado por el clásico este jueves en diálogo con ESPN.

A su vez, se tomó el tiempo de hablar del complicado presente del cuadro de Boedo. "No imaginaba que iba a volver tan rápido. Pasaron casi dos años… La vez anterior habían pasado casi 20 años, así que se dio mucho más rápido de lo que creía, ja", señaló respecto de su regreso. "No estoy acá para describir los problemas, sino para intentar solucionarlos", remarcó luego, ya con más seriedad.

"Ahora, la exigencia es mucho mayor aún. La obligación es mayor, vamos a tener que hacer mayor cantidad de cosas buenas por la actualidad de San Lorenzo. Las dos veces que me tocó estar en este lugar fueron diferentes", agregó en la misma sintonía.