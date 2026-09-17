Quién es Don Garber, el poderoso dirigente de la MLS que provocó el enojo de Messi

Durante los festejos de Inter Miami por la obtención de la Campeones Cup, Lionel Messi protagonizó un momento de tensión con Don Garber , titular de la Major League Soccer (MLS). En medio de la celebración, el capitán argentino se mostró enojado con el dirigente y, según pudo escucharse, le dijo: “Vos conmigo no”.

El episodio se produjo durante los festejos del equipo . La escena puso el foco sobre Garber, quien ocupa uno de los cargos más importantes dentro de la estructura del fútbol profesional de Estados Unidos. Pero ¿quién es Don Garber y cómo llegó a convertirse en una de las principales autoridades de la MLS ?

Donald Garber nació el 9 de octubre de 1957 en Queens, Nueva York. Antes de llegar a la MLS , desarrolló buena parte de su carrera en la industria deportiva y trabajó durante 16 años en la NFL, donde ocupó distintos cargos vinculados con marketing, televisión, eventos especiales y desarrollo comercial.

El 4 de agosto de 1999 fue designado titular de la MLS , una función que mantiene desde hace más de 25 años. Desde entonces, estuvo al frente de una etapa de expansión de la competencia y del crecimiento de la estructura comercial del fútbol profesional en Estados Unidos y Canadá.

Durante su gestión, la liga incorporó nuevos grupos inversores y franquicias, además de impulsar la construcción de estadios específicos para fútbol y ampliar sus acuerdos vinculados con los derechos audiovisuales.

Don Garber, comisionado de la Major League Soccer desde 1999. Instagram @ussoccer

La relación entre Garber y Messi

La relación entre el dirigente y el capitán argentino también estuvo marcada por distintos episodios públicos desde la llegada de Messi a la MLS. Uno de ellos ocurrió en 2025, cuando el futbolista no participó del Juego de las Estrellas de la liga. La MLS sancionó a Messi con la suspensión para el siguiente partido de Inter Miami, de acuerdo con la normativa que establece consecuencias para los jugadores que no participan del All-Star Game sin autorización previa.

“Tenemos una política de larga data sobre la participación en el Juego de las Estrellas, y tuvimos que hacerla cumplir. Fue una decisión muy difícil”, explicó Garber en aquel momento.

En julio de 2026, además, el dirigente se refirió públicamente a su vínculo con Messi y reconoció que el argentino continuaba molesto con él. “Todavía está enojado conmigo”, afirmó Garber durante una entrevista con Front Office Sports. En esa misma conversación habló sobre las críticas del futbolista hacia los árbitros y señaló: “No estoy seguro de que me vea como el tipo que elige a los árbitros; no lo hago, pero tiene que quejarse con alguien”.

El detalle de Garber con Messi

Más allá de las diferencias que pudieron surgir entre ambos, Garber es un gran admirador de Messi. Cuando el argentino anunció su retiro de la Selección argentina, el dirigente compartió un mensaje en su cuenta de Instagram para destacar su trayectoria internacional.

“Una extraordinaria carrera internacional para el más grande que ha jugado el juego. Felicidades Leo por todo lo que lograste con Argentina. Estamos increíblemente orgullosos de tenerte como parte de la Major League Soccer”, escribió.

Instagram @thesoccerdon

Cuándo dejará su cargo

Después de más de un cuarto de siglo al frente de la MLS, Garber dejará el puesto el 1 de enero de 2027. Su próximo destino continuará ligado al fútbol. El dirigente asumirá como presidente de Soccer Forward Foundation, una organización enfocada en ampliar el acceso a este deporte y aumentar las inversiones destinadas a comunidades, equipos y programas.

La fundación trabaja además con las 119 organizaciones que forman parte de U.S. Soccer y tienen presencia en los 50 estados del país.

Garber cerrará así una etapa de más de 27 años como máxima autoridad de la MLS. Su nombre quedó ligado al episodio protagonizado junto a Messi durante los festejos de Inter Miami, pero su trayectoria al frente de la liga se extiende por más de dos décadas.