Mundial de Clubes 2029: así está la pelea por los 5 cupos que quedan de Conmebol

Flamengo ya está clasificado al Mundial de Clubes 2029 y Palmeiras y Liga de Quito hoy ocupan los lugares por ranking. Así están los argentinos.

La FIFA proyecta el Mundial de Clubes 2029 como un ensayo clave rumbo a la Copa del Mundo de selecciones.

El Mundial de Clubes 2029 todavía está lejos, pero la carrera por las plazas sudamericanas ya comenzó. Flamengo tiene asegurado su lugar por haber conquistado la Copa Libertadores 2025 y, si se mantiene el formato de 32 equipos, Conmebol tendrá otros cinco cupos disponibles: tres para los campeones de las Libertadores 2026, 2027 y 2028 y dos para los mejores ubicados en el ranking acumulado.

El sistema toma en cuenta el rendimiento en la Copa Libertadores entre 2025 y 2028. Los clubes reciben tres puntos por acceder a la fase de grupos, tres por cada triunfo, uno por empate y tres adicionales por avanzar de ronda. Además, existe una restricción por país: no puede haber más de dos representantes de una misma asociación mediante el ranking, salvo que los equipos adicionales hayan sido campeones de la Libertadores.

Palmeiras y Liga de Quito, hoy en zona de clasificación El arquero de Palmeiras, Carlos Miguel dos Santos, atajó el penal decisivo frente a Liga de Quito y le dio la clasificación al Verdao. EFE Con los puntos correspondientes a la fase de grupos de la Libertadores 2026 ya incorporados, Palmeiras y Liga de Quito son los dos equipos que actualmente ocuparían las plazas otorgadas por ranking. El conjunto brasileño suma 76 unidades, mientras que el ecuatoriano acumula 61. Ambos se enfrentaron en los cuartos de final de esta edición, serie que terminó con clasificación del Verdao por penales.

Detrás aparecen Estudiantes de La Plata, con 57 puntos, e Independiente del Valle, con 39. Racing, con 35, completa el grupo de los equipos que aparecen en los primeros puestos. El Pincha mantiene la posibilidad de seguir sumando porque continúa en la Libertadores 2026, mientras que la Academia no disputa el torneo continental esta temporada y, por lo tanto, tiene congelado su acumulado.

Los argentinos que buscan acercarse al Mundial River y Boca ya conocen su camino en la Sudamericana y el Superclásico aparece en el horizonte. Fotobaires Entre los demás argentinos aparecen Independiente Rivadavia, Platense y Vélez, todos con 24 puntos; River, con 23; Rosario Central, con 20; Central Córdoba, con 14; Lanús, con 12; Boca, con 10; y Talleres, con 7. River no suma en este ciclo porque participa de la Copa Sudamericana y no de la Libertadores 2026.