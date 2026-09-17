El mensaje de la atleta que se hizo viral por correr cubierta de materia fecal y la drástica decisión que tomó

La atleta australiana Joanna Wietrzyk rompió el silencio después de que se viralizara a nivel mundial el episodio que protagonizó durante una competencia de Hyrox en Beijing. La deportista sufrió un cuadro de incontinencia durante la carrera y decidió continuar, una situación que generó una fuerte repercusión.

Días después de lo ocurrido, Wietrzyk publicó un extenso comunicado en sus redes sociales en el que pidió disculpas a quienes estuvieron presentes en la competencia y reconoció que, al mirar la situación en perspectiva, considera que debió tomar otra decisión.

“Ofrezco mis más sinceras disculpas al pueblo de China, a mis compañeros competidores, a los espectadores y a los organizadores de Hyrox por lo sucedido durante la carrera en Beijing”, expresó la australiana.

Wietrzyk explicó que antes de comenzar la prueba se encontraba en buenas condiciones y que no esperaba atravesar una situación de ese tipo. “Me sentía en plena forma y con buena salud al inicio de la carrera; no había motivo alguno para esperar enfermar”, señaló.

La atleta australiana publicó un mensaje tras la repercusión mundial de lo ocurrido.

Sin embargo, después del episodio admitió que continuar no fue la decisión adecuada. “Ahora, al mirar atrás, lamento no haber abandonado la pista. Reconozco que debería haber tomado una decisión diferente. Asumo la responsabilidad de haber continuado y siento profundamente las molestias y los inconvenientes que esto causó”, manifestó.

La atleta también aseguró que la experiencia le dejó una enseñanza más allá de la competencia. “Estoy aprendiendo de esta experiencia y me quedo con sus enseñanzas; entre ellas, recordar que la vida es más que competir y saber cuándo es el momento adecuado para retirarse”, escribió.

El video que se hizo viral

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La drástica decisión que tomó tras el incidente

Luego de reflexionar sobre lo sucedido, Wietrzyk anunció que tomó una decisión respecto de su participación en aquella prueba. “Tras reflexionar, he decidido retirarme de la carrera con carácter retroactivo y renunciar a los puntos obtenidos”, comunicó la australiana.

Además, anticipó que se tomará un período alejada de la exposición pública. “Me tomaré un tiempo para reflexionar y cuidar de mí y de mi familia, lejos del ruido mediático”, agregó.

El episodio cobró gran repercusión después de que las imágenes de la competencia comenzaran a circular en redes sociales.