Alpine publicó un divertido video de Colapinto y Gasly, pero la reacción no fue la esperada

La escudería francesa compartió un desafío entre sus pilotos, pero los seguidores argentinos aprovecharon la publicación para recordar un episodio reciente.

Alpine volvió a mostrar a Franco Colapinto y Pierre Gasly juntos fuera de la pista. La escudería francesa publicó este jueves un video en sus redes sociales en el que ambos pilotos participaron de un conocido desafío: el argentino debía cocinar sin poder escuchar, mientras que el francés tenía los ojos vendados.

“Esto fue exactamente como pensábamos que sería”, escribió Alpine junto al video, en una publicación que rápidamente generó comentarios entre los seguidores de la escudería.

El nuevo y divertido desafío de Colapinto y Gasly fuera de pista El contenido volvió a poner en escena la imagen de compañerismo que el equipo suele mostrar entre sus dos pilotos. Sin embargo, varios hinchas argentinos aprovecharon la publicación para recordar la situación que se produjo durante el cierre del Gran Premio de España.

Los comentarios de los hinchas argentinos Entre las respuestas que recibió la publicación aparecieron varias referencias al episodio protagonizado por Gasly y Colapinto durante la carrera. “Tiene los ojos tapados desde el domingo pasado”, escribió un usuario, mientras que otro comentó: “¡Ah! Por eso no lo viste a Franco que venía atrás”.

“Con razón no veía sus espejos pobre”, fue otra de las respuestas. También hubo quienes apuntaron directamente a la relación entre los pilotos: “Excelente que entrene la percepción, para saber cuando tiene al compañero atrás”.