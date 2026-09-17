Por qué Nico Varrone dejó su equipo de Fórmula 2 y qué se sabe sobre su futuro

Nicolás Varrone cerró su etapa con Van Amersfoort Racing (VAR) y no disputará las últimas fechas de la temporada 2026 de Fórmula 2 con la escudería neerlandesa. El argentino comunicó que la decisión fue tomada junto a su equipo, aunque no detalló públicamente cuáles fueron las razones que llevaron a ponerle fin al vínculo antes del cierre del campeonato.

Varrone llegó a la categoría después de seis años sin competir en monoplazas y consiguió sus mejores resultados en la primera parte del año: fue cuarto en la Sprint de Miami y sexto en Canadá. Con el comienzo de la temporada europea, sin embargo, sus resultados fueron más irregulares y no volvió a sumar puntos.

En su mensaje, el piloto agradeció al equipo, a sus sponsors y colaboradores, y dedicó unas palabras especiales a la familia Villagómez, vinculada a su compañero Rafael Villagómez. La despedida, según surge de su propio comunicado, se produjo en buenos términos.

Según pudo saber Infobae, la desvinculación se produjo en buenos términos y existe una buena relación entre Varrone y la familia Villagómez. En ese contexto, el rendimiento mostrado por el auto durante buena parte de la temporada aparece como uno de los factores que podrían haber pesado en la decisión, aunque no fue señalado oficialmente por el piloto como el motivo de su salida.

“Hoy toca cerrar una etapa. Después de un año intenso, junto a mi equipo decidimos no continuar con el calendario de Fórmula 2 2026 con Van Amersfoort Racing . No fue una decisión fácil, pero creemos que es el camino correcto para seguir adelante y pensar en lo que viene para mi carrera”, manifestó.

VAR ya confirmó al japonés Hiyu Yamakoshi, proveniente de la Fórmula 3, como reemplazante del argentino para la próxima fecha en Bakú.

Las alternativas que analiza Varrone

Una de las posibilidades para 2027 es encontrar una nueva butaca dentro de la categoría, aunque todavía no existen confirmaciones oficiales sobre un equipo. Otra alternativa sería regresar al Campeonato Mundial de Resistencia (WEC), donde el argentino ya compitió en 2025 con un Porsche 963 de Proton Competition.

En paralelo, desde el año pasado se analiza otro camino vinculado con Cadillac y General Motors, donde Varrone es piloto oficial. La posibilidad contempla su incorporación al plantel como piloto de desarrollo o reserva y la realización de pruebas con autos TPC, con el objetivo de sumar los 400 kilómetros requeridos para avanzar en el proceso de obtención de la Superlicencia para competir en la Fórmula 1.

Nico Varrone anunció su desvinculación del Van Amersfoort Racing. X @Formula2

Mientras analiza esas posibilidades, Varrone volverá a competir el 3 de octubre en el Petit Le Mans, última fecha del IMSA, con un Chevrolet Corvette Z06 GT3.R. Por ahora, el piloto no confirmó cuál será su destino para 2027. “Espero poder contarles muy pronto sobre mi futuro. Gracias eternas por el aguante”, expresó en su comunicado.