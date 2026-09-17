Tras el inesperado anuncio de Nico Varrone, qué dijeron desde el equipo y quién será su reemplazo en F2

Nicolás Varrone sorprendió al anunciar que no disputará las últimas fechas de la temporada 2026 de la Fórmula 2 con Van Amersfoort Racing . La decisión fue tomada en conjunto con su equipo, según explicó el propio piloto argentino a través de sus redes sociales, donde también dejó abierta la puerta a novedades sobre su futuro deportivo.

El anuncio puso fin de manera anticipada a una etapa que había comenzado esta temporada, luego del salto de Varrone desde las carreras de coches deportivos hacia una de las principales categorías de formación de monoplazas. En su mensaje, el argentino agradeció a la escudería, sus sponsors, colaboradores y a los fanáticos que lo acompañaron durante el año.

"Hoy toca cerrar una etapa", escribió Varrone al comunicar su decisión. Y agregó: "No fue una decisión fácil, pero creemos que es el camino correcto para seguir adelante y pensar en lo que viene para mi carrera". Ahora, Van Amersfoort Racing ya definió quién ocupará su lugar en la próxima competencia.

Para la próxima fecha de la Fórmula 2 , que se disputará en Bakú, Azerbaiyán, la escudería neerlandesa eligió al japonés Hiyu Yamakoshi , de 19 años. El piloto nacido en Tokio tendrá así la posibilidad de debutar en la categoría.

Yamakoshi ya forma parte de la estructura de Van Amersfoort Racing y actualmente compite en la Fórmula 3 , por lo que su llegada a la Fórmula 2 representa un nuevo paso dentro de la relación que mantiene con el equipo.

El japonés cuenta además con experiencia en distintas categorías de monoplazas europeas. Durante su temporada de debut en la Fórmula 3 logró varios resultados destacados, una evolución que fue especialmente valorada por la escudería al momento de tomar la decisión.

Nicolás Varrone ya tiene reemplazo para la próxima fecha de la Fórmula 2. Instagram @vanamersfoortracing

Qué dijeron desde el equipo

Brad Joyce, director de Van Amersfoort Racing, explicó los motivos de la elección y destacó el conocimiento que el equipo tiene sobre Yamakoshi. "Estamos encantados de darle a Hiyu la oportunidad de hacer su debut en la Fórmula 2 en Baku. Ha hecho grandes avances esta temporada y ha mostrado su ritmo en F3, con varios fuertes resultados a lo largo de su campaña de novato", expresó.

El responsable de la escudería también resaltó que Yamakoshi lleva tres años trabajando con la estructura neerlandesa. "Conocemos su enfoque y su habilidad para aprender", señaló Joyce, quien anticipó que el fin de semana en Bakú será un desafío diferente para el joven piloto.

"Este será un nuevo desafío para él, y estamos deseando trabajar con él durante todo el fin de semana", completó el director del equipo.

Reconocimiento a Nico Varrone

Van Amersfoort Racing también tuvo palabras de reconocimiento para Varrone, destacando su adaptación a la Fórmula 2 durante la temporada. "Nos gustaría agradecer a Nico por su trabajo con el equipo esta temporada. Ha sido un miembro valioso de nuestra alineación de F2, y hemos disfrutado mucho tenerlo como parte del equipo", sostuvo Joyce.

El director de la escudería remarcó especialmente el cambio de especialidad que afrontó el argentino al llegar a la categoría. "Viniendo de las carreras de coches deportivos, el paso a la Fórmula 2 fue un cambio significativo, y se adaptó muy bien a las demandas de las carreras de monoplazas", afirmó.

"Le deseamos todo lo mejor para los próximos pasos en su carrera", concluyó Joyce, mientras Varrone comienza ahora una nueva etapa y mantiene en suspenso cuál será su próximo desafío dentro del automovilismo.