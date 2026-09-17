El récord histórico que consiguió Estudiantes en la Libertadores tras vencer a Corinthians en Brasil y pasar a semis

Estudiantes derrotó 1-0 a Corinthians en el Neo Química Arena de San Pablo y logró una nueva marca que sigue agrandando su mito en la Copa.

Uno de los primeros clubes en los que se piensa cuando se dice la palabra "mística", ese es Estudiantes de La Plata. Muchos logros a lo largo de su historia dan fe que en situaciones difíciles y en momentos importantes, ha sacado a relucir su jerarquía, como este miércoles por la noche ante Corinthians en Brasil.

Tras haber igualado 1-1 el partido de ida como local en el Estadio UNO, anoche se hizo fuerte en el Neo Química Arena de San Pablo y venció 1-0 al Timao, en un duelo en el que, para colmo, los locales tuvieron un penal en el último minuto de descuento que Memphis Depay terminó enviando a las nubes.

Estudiantes de La Plata registró un nuevo récord en la Copa Libertadores Estudiantes de La Plata venció 1-0 a Corinthians en San Pablo. EFE Y para seguir alimentando el mito pincharrata en la Copa Libertadores, con esta sufrida y épica victoria registró un nuevo récord. Como bien notó y dio a conocer el periodista Gastón Trucco en sus redes sociales, el León se convirtió en el primer equipo en la historia del torneo que, en una misma edición, avanzó de fase ganando el partido de vuelta como visitante sin haber ganado antes el de ida como local.

En octavos, los dirigidos por el Cacique Medina habían igualado 1-1 en La Plata con Universidad Católica y luego en la revancha golearon 3-0 en Chile. Contra Corinthians en cuartos, nuevamente fue empate 1-1 en Argentina y luego triunfo en Brasil, en este caso por 1-0. Boca en 2023 había superado a Racing en cuartos y Palmeiras en semis sin ganar la ida como local, pero lo hizo sin vencer tampoco en la vuelta -fueron empates en ambos partidos y victoria en los penales-.