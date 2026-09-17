Feroz ataque contra Memphis Depay en Corinthians tras su penal errado ante Estudiantes: "Fútbol de centavos"

Memphis Depay quedó en el centro de las críticas en Brasil después de fallar el penal que podía mantener con vida a Corinthians en la Copa Libertadores . Tras la eliminación ante Estudiantes , aparecieron pintadas en San Pablo contra el delantero neerlandés, con fuertes mensajes por su rendimiento y su elevado salario.

Estudiantes se impuso 1-0 en el Neo Química Arena y consiguió el pase a las semifinales de la Libertadores . Alexis Castro marcó el único gol del encuentro, pero la definición tuvo un último capítulo cargado de dramatismo: en tiempo de descuento, el VAR confirmó un penal para Corinthians por una mano de Leandro González Pirez y Depay tomó la responsabilidad de ejecutarlo.

El delantero neerlandés remató por encima del travesaño y desperdició la oportunidad de llevar la serie a los penales. La acción provocó la reacción inmediata de los hinchas del Timao, que apuntaron contra el futbolista tras la eliminación.

Durante las horas posteriores al partido aparecieron pintadas contra Depay en las calles de San Pablo. El periodista brasileño Marco Bello Jr. publicó imágenes de los mensajes realizados en las paredes del Parque São Jorge: “Fuera Memphis ” y “Salario de millones, fútbol de centavos” fueron algunas de las frases dirigidas al atacante.

Después de que el neerlandés fallara el penal que podía llevar al Timao a los penales ante Estudiantes, aparecieron duras pintadas en San Pablo.

El malestar de los hinchas se produjo después de una noche en la que Depay quedó marcado por la última jugada del partido. Sin embargo, Fernando Diniz salió públicamente en defensa de su delantero y destacó que tuvo el valor de hacerse cargo de una ejecución en un momento de máxima presión.

“Él tuvo el coraje de cobrar el penal. Es muy difícil tomar la pelota para cobrar un penal a los 50 minutos, cuartos de final de la Libertadores, uno de los partidos más importantes de la historia del club”, sostuvo el entrenador. Y agregó: “El Corinthians tiene 116 años y solo una Libertadores conquistada. Vamos a estar con él siempre”.

Corinthians deberá pagar una multa por la ausencia de Memphis

¡¡¡INSÓLITO PENAL ERRADO DE MEMPHIS DEPAY EN LA ÚLTIMA PELOTA DEL PARTIDO!!!



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Después de la eliminación, Depay no pasó por la zona mixta de la Neo Química Arena y abandonó el estadio sin realizar declaraciones. La normativa de la Conmebol establece que los futbolistas deben pasar por ese sector después de los partidos, incluso si deciden no brindar entrevistas.

Por ese incumplimiento, Corinthians deberá afrontar una multa de 10.000 dólares, según informaron medios brasileños. Gustavo Henrique tampoco pasó por la zona mixta, por lo que el club podría recibir otra sanción económica.