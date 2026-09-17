Estudiantes quiere a un ex Boca que juega en otro grande como refuerzo para las semis de la Libertadores

Estudiantes necesita un defensor para afrontar una instancia histórica y volvió a aparecer en el radar un experimentado futbolista de un grande.

Estudiantes de La Plata todavía disfruta de su histórica clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores, pero en La Plata ya trabajan pensando en lo que viene. El equipo de Cacique Medina deberá afrontar una instancia decisiva y la dirigencia analiza reforzar la defensa con un nombre de peso. En ese contexto, Marcos Rojo volvió a aparecer en el radar del Pincha como una alternativa para sumarse de inmediato.

Marcos Rojo, el defensor que tiene en carpeta Estudiantes para las semis de la Libertadores Marcos Rojo en el radar de Estudiantes para las semis de la Libertadores. FotoBaires La posibilidad tomó fuerza por una cuestión estrictamente futbolística. En el épico triunfo ante Corinthians en San Pablo, dos de los defensores que fueron titulares terminaron suspendidos por acumulación de tarjetas. Leandro González Pirez y Tomás Palacios no podrán disputar el primer partido de las semifinales, una situación que dejó a Medina con pocas alternativas para armar la última línea.

González Pirez fue titular como segundo marcador central, mientras que Palacios ocupó el lateral izquierdo y terminó siendo una de las figuras del encuentro. Desde ese sector nació la asistencia para Alexis Castro en el gol que selló la clasificación. Habitualmente, el defensor es una de las principales opciones para ocupar el sector izquierdo de la zaga, por lo que su ausencia también genera un problema para el armado del equipo.

El panorama obliga a Estudiantes a mirar hacia otras alternativas. Ramiro Funes Mori es el principal defensor disponible, aunque el experimentado futbolista todavía está lejos de su mejor versión después de los problemas físicos que sufrió en los últimos tiempos. A su vez, Medina cuenta con los juveniles Valente Pierani y Máximo Desábato, hijo del histórico Chavo, aunque la magnitud de la serie lleva al club a buscar mayor experiencia.

Santiago Núñez y Tomás Palacios out de la ida en las semis de la Libertadores. EFE Y ahí aparece nuevamente Rojo, un futbolista que conoce de sobra lo que significa disputar partidos de esta dimensión. El defensor de Racing ya fue campeón de la Copa Libertadores y estuvo muy cerca de regresar a Estudiantes a comienzos de año. Además, existe un antecedente que alimenta la ilusión: en 2009, el Pincha incorporó a Rolando Schiavi para afrontar las semifinales y terminó levantando el trofeo.