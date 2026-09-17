Estudiantes quiere a un ex Boca que juega en otro grande como refuerzo para las semis de la Libertadores
Estudiantes necesita un defensor para afrontar una instancia histórica y volvió a aparecer en el radar un experimentado futbolista de un grande.
Estudiantes de La Plata todavía disfruta de su histórica clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores, pero en La Plata ya trabajan pensando en lo que viene. El equipo de Cacique Medina deberá afrontar una instancia decisiva y la dirigencia analiza reforzar la defensa con un nombre de peso. En ese contexto, Marcos Rojo volvió a aparecer en el radar del Pincha como una alternativa para sumarse de inmediato.
Marcos Rojo, el defensor que tiene en carpeta Estudiantes para las semis de la Libertadores
La posibilidad tomó fuerza por una cuestión estrictamente futbolística. En el épico triunfo ante Corinthians en San Pablo, dos de los defensores que fueron titulares terminaron suspendidos por acumulación de tarjetas. Leandro González Pirez y Tomás Palacios no podrán disputar el primer partido de las semifinales, una situación que dejó a Medina con pocas alternativas para armar la última línea.
González Pirez fue titular como segundo marcador central, mientras que Palacios ocupó el lateral izquierdo y terminó siendo una de las figuras del encuentro. Desde ese sector nació la asistencia para Alexis Castro en el gol que selló la clasificación. Habitualmente, el defensor es una de las principales opciones para ocupar el sector izquierdo de la zaga, por lo que su ausencia también genera un problema para el armado del equipo.
El panorama obliga a Estudiantes a mirar hacia otras alternativas. Ramiro Funes Mori es el principal defensor disponible, aunque el experimentado futbolista todavía está lejos de su mejor versión después de los problemas físicos que sufrió en los últimos tiempos. A su vez, Medina cuenta con los juveniles Valente Pierani y Máximo Desábato, hijo del histórico Chavo, aunque la magnitud de la serie lleva al club a buscar mayor experiencia.
Y ahí aparece nuevamente Rojo, un futbolista que conoce de sobra lo que significa disputar partidos de esta dimensión. El defensor de Racing ya fue campeón de la Copa Libertadores y estuvo muy cerca de regresar a Estudiantes a comienzos de año. Además, existe un antecedente que alimenta la ilusión: en 2009, el Pincha incorporó a Rolando Schiavi para afrontar las semifinales y terminó levantando el trofeo.
La postura de Racing
Sin embargo, entre el deseo de Estudiantes y la posibilidad concreta de concretar la operación existe una diferencia importante. Rojo tiene contrato con Racing hasta diciembre y actualmente es uno de los principales referentes de un plantel que atraviesa un momento complicado. La Academia no cuenta con demasiado recambio en la defensa y el central es titular, por lo que una eventual salida no sería sencilla.
La situación también tiene un antecedente reciente: Rojo estuvo a punto de regresar al club que lo vio nacer en enero, pero finalmente renovó su vínculo con Racing. Ahora, con Estudiantes nuevamente entre los cuatro mejores de América y con una necesidad concreta en la defensa, su nombre vuelve a aparecer en escena. El Pincha busca una incorporación para una serie histórica y el experimentado central podría convertirse en una de las grandes sorpresas del mercado.