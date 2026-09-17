Determinante medida reglamentaria tras el caso de la atleta que ganó una competencia cubierta de materia fecal

La organización de Hyrox modificó su reglamento después del episodio ocurrido durante una competencia en Beijing, donde la atleta australiana Joanna Wietrzyk sufrió un cuadro de incontinencia y continuó hasta completar la prueba y ganarla . La nueva norma contempla de manera específica situaciones que puedan representar un riesgo sanitario o de contaminación para los participantes.

El cambio fue incorporado en el apartado 12.3, denominado “Did not finish”, del reglamento oficial de la competencia. Allí se mantiene el criterio según el cual un participante que no completa una estación queda fuera de las clasificaciones y los premios, aunque puede continuar el recorrido sin obtener un tiempo final oficial.

La principal novedad aparece en el segundo párrafo de esa sección y establece qué puede ocurrir cuando durante una carrera se produce una situación que compromete las condiciones de higiene o la seguridad de los competidores.

La disposición establece que, si la sangre, el vómito, la orina o las heces de un participante representan un riesgo para su bienestar o generan una posibilidad de contaminación para él mismo o para otros corredores, el director de carrera podrá retirarlo por motivos médicos.

La decisión deberá tomarse de acuerdo con los procedimientos médicos y de higiene de Hyrox . En caso de que el atleta sea apartado, su resultado deberá aparecer en la clasificación como DNF, sigla de “Did Not Finish”, es decir, que no terminó la carrera.

La actualización establece así una intervención que anteriormente no aparecía de forma expresa para este tipo de situaciones. Las normas ya contemplaban determinadas conductas vinculadas con la higiene durante las pruebas, pero ahora incluyen específicamente sangre, vómito, orina y materia fecal.

El caso que derivó en el cambio

La modificación se produjo después de lo ocurrido con Joanna Wietrzyk en la competencia disputada el sábado 12 de septiembre en Beijing. La australiana, campeona mundial de su categoría, sufrió un episodio de incontinencia durante la carrera y decidió continuar hasta cruzar la línea de llegada en el primer puesto.

Gentileza

El episodio generó cuestionamientos debido a que Hyrox combina tramos de carrera con estaciones de ejercicios en las que los participantes utilizan equipamiento compartido. Tras lo sucedido, algunos competidores reclamaron medidas a la organización y plantearon dudas sobre las condiciones sanitarias de la prueba.

El cofundador de Hyrox, Moritz Fürste, reconoció públicamente que la organización no actuó de manera adecuada durante la competencia. “Hyrox cometió un error al no reaccionar de inmediato durante la carrera”, afirmó.

“Al fin y al cabo, es mi trabajo prever estos posibles incidentes, y no lo hice”, agregó Fürste, quien también anunció modificaciones en los procedimientos internos y en las normas de la competencia.

La organización de Hyrox modificó sus normas después de lo ocurrido en Beijing..

“Por supuesto, hemos comenzado a mejorar los procesos del evento y a realizar cambios en el reglamento de inmediato. A partir de este momento, existen nuevas reglas y procedimientos para evitar que situaciones como esta vuelvan a ocurrir. Aprendemos y tratamos de mejorar cada día”.

Qué ocurrió con la atleta australiana

Wietrzyk completó aquella competencia con un tiempo de 1 hora, 1 minuto y 23 segundos. Después de la carrera recibió atención médica y publicó en Instagram una imagen desde una camilla junto al mensaje: “Una victoria es una victoria”. La publicación fue eliminada posteriormente luego de las críticas que recibió en redes sociales.

En las últimas horas, la australiana se refirió públicamente al episodio y ofreció disculpas por lo ocurrido. “Ofrezco mis más sinceras disculpas al pueblo de China, a mis compañeros competidores, a los espectadores y a los organizadores de Hyrox por lo sucedido durante la carrera en Beijing”, escribió.

Wietrzyk también reconoció que, al mirar hacia atrás, considera que debería haber tomado otra decisión durante la competencia. “Estoy aprendiendo de esta experiencia y me quedo con sus enseñanzas; entre ellas, recordar que la vida es más que competir y saber cuándo es el momento adecuado para retirarse”.

Finalmente, comunicó una decisión que modifica oficialmente el resultado que había obtenido en Beijing: “Tras reflexionar, he decidido retirarme de la carrera con carácter retroactivo y renunciar a los puntos obtenidos”. La atleta también anunció que se tomará un tiempo alejada de la exposición pública: “Me tomaré un tiempo para reflexionar y cuidar de mí y de mi familia, lejos del ruido mediático”.