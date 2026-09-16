La sanción que afecta a Racing para el mata-mata con Boca en Rosario y por qué involucra a River

Racing deberá afrontar el cruce con el Xeneize de cuartos de final con una particular medida que impacta de manera directa en sus hinchas. De qué se trata.

Racing tendrá una condición especial para enfrentar a Boca por un lugar en las semifinales de la Copa Argentina. La Academia deberá afrontar el partido en Rosario con una restricción que no nació por algo ocurrido recientemente, sino que data de hace un año atrás: el recordado cruce de cuartos de final con River que, casualmente, se dio bajo circunstancias similares.

La medida fue dispuesta por la Provincia de Santa Fe y alcanza a los partidos oficiales que el elenco de Avellaneda dispute durante 2026 en territorio provincial. ¿Qué implica? Que sus hinchas no podrán ingresar al estadio con banderas, paraguas, tirantes ni instrumentos musicales, sin importar el tamaño o el tipo de elemento.

Racing pagará los pecados del pasado: el antecedente vs. River que derivó en la sanción La sanción se originó el 2 de octubre de 2025. Ese día, Racing y River se enfrentaron por la Copa Argentina en el Gigante de Arroyito y durante el segundo tiempo se encendieron bengalas en la bandeja superior de la Popular Norte, lugar que ocupaban los simpatizantes académicos. La situación derivó en la intervención de las autoridades y tuvo impacto en el partido, que estuvo demorado por algunos minutos.

En 2025, la hinchada de Racing prendió bengalas en el Gigante de Arroyito y demoraron el partido ante River. FotoBaires A partir de aquel episodio, el Gobierno santafesino estableció la prohibición para Racing en los encuentros oficiales que juegue en la provincia durante este año. Por eso, con la medida todavía vigente, también se aplicará en el esperado duelo frente al Xeneize, que de todas formas no tiene sede confirmada (saldría del Gigante -la cancha de Rosario Central- o el Coloso -Newell's-).