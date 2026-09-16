El polémico gesto de Mbappé y Vinicius en Elche-Real Madrid del que habla toda España

Las máximas figuras del Merengue quedaron bajo la lupa por una actitud en la previa del partido que no cayó bien y cruzó las fronteras del fútbol. ¿Qué pasó?

Una camiseta, tres jugadores y una polémica que explotó en España. La previa del partido entre Elche y Real Madrid, que terminó con triunfo merengue por 3-2, quedó bajo la lupa por la actitud que tuvieron Kylian Mbappé, Vinicius Júnior e Ibrahima Konaté con una particular remera que había sido preparada para todos los futbolistas.

La escena se dio en el Martínez Valero. Allí, ambos planteles salieron al campo con una camiseta blanca que llevaba el mensaje “Todos somos caballas”, como muestra de solidaridad con los habitantes de Ceuta en medio de la crisis migratoria que atraviesa la ciudad. Pero hubo tres excepciones que rápidamente fueron detectadas por las cámaras.

El 10 de Francia y el 7 de Brasil llevaron la camiseta enrollada, tapando justamente la inscripción de manera intencional. Además, ambos se la sacaron poco después de pisar el césped. El zaguero ex Liverpool, en tanto, también evitó que se pudiera leer el mensaje completo.

Las imágenes circularon rápidamente por redes sociales y medios españoles, donde se abrió un fuerte debate y los tres fueron duramente criticados. Y mientras Vinicius y Konaté todavía no dieron explicaciones, Mbappé decidió hablar y aclarar qué había detrás de su postura.

Mbappé marcó un gol en el triunfo 3-2 del Real Madrid ante Elche por LaLiga. Foto: EFE El descargo público de Mbappé: ¿por qué no quiso mostrar la remera en apoyo a Ceuta? “Lo primero que quiero decir es que tengo toda la solidaridad con Ceuta y con todas las víctimas. Porque antes de ser jugador, soy humano. Pero también yo quería tener un gesto y un pensamiento para todos los inmigrantes que han perdido la vida y que también están en condiciones duras”, comenzó explicando la Tortuga.