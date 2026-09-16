Pedro Troglio presentó la renuncia como DT de Banfield: la inesperada decisión que tomó el club
Pedro Troglio presentó su renuncia como técnico de Banfield, pero la dirigencia no la aceptó y continuará al frente del equipo ante Gimnasia.
Banfield atraviesa horas de tensión. Pedro Troglio presentó este miércoles su renuncia como entrenador, pero la dirigencia decidió no aceptarla y el técnico continuará al frente del equipo, al menos por ahora. El DT de 61 años dirigirá el próximo sábado ante Gimnasia en La Plata, en un partido que puede ser determinante para su futuro.
El presente futbolístico del Taladro es uno de los factores que rodean la situación. El equipo acumula seis partidos sin conseguir una victoria y marcha 12° en la Zona B del Torneo Clausura, con ocho puntos. A esto se suma su ubicación en la tabla de promedios, donde aparece 28°, en un contexto que aumentó la presión sobre el cuerpo técnico.
El desgaste y los rumores que incomodaron a Pedro Troglio
Más allá de los resultados, existiría un desgaste entre Troglio y la dirigencia de Banfield. El entrenador llegó a la institución en abril de 2025 y, según trascendió en las últimas horas, uno de los motivos que habría influido en su determinación fueron los rumores sobre posibles reemplazantes que comenzaron a circular alrededor del club.
En ese sentido, el medio partidario Código Banfield señaló que la institución habría recibido ofrecimientos de dos cuerpos técnicos interesados en hacerse cargo del plantel. Esa situación habría generado malestar en Troglio, aunque desde el club optaron por no aceptar su renuncia y mantenerlo en el cargo.
El partido ante Gimnasia, una prueba clave
Por el momento, la continuidad del entrenador se plantea bajo la lógica del "partido a partido". El próximo compromiso será el sábado a las 14.30 frente a Gimnasia en La Plata, justamente ante uno de los equipos que puede poner nuevamente a prueba el presente de Banfield. El resultado y el funcionamiento podrían ser determinantes para definir los próximos pasos.
A pesar de su complicado presente en el campeonato y de la situación en la tabla de promedios, Banfield todavía tiene un objetivo importante por delante: alcanzó las semifinales de la Copa Argentina, donde se enfrentará con el ganador del cruce entre Boca y Racing. En este escenario, una eventual salida de Troglio podría agregar todavía más incertidumbre a un equipo que busca revertir su mal momento.