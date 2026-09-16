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Estudiantes de La Plata

En vivo: Estudiantes iguala 0-0 ante Corinthians en Brasil por un lugar en las semifinales de la Libertadores

Tras el 1-1 en la ida disputada en UNO, Estudiantes de La Plata visita al elenco brasileño por la vuelta de los cuartos de final del certamen continental

MDZ Deportes

Estudiantes va por la clasificación a semis.

Estudiantes va por la clasificación a semis.

Fotobaires

Estudiantes de La Plata empata 0-0 frente a Corinthians de Brasil, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores, con el objetivo de meterse entre los cuatro mejores de América por primera vez en 17 años.

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El minuto a minuto de Corinthians vs Estudiantes de La Plata

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