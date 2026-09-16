En vivo: Estudiantes iguala 0-0 ante Corinthians en Brasil por un lugar en las semifinales de la Libertadores
Tras el 1-1 en la ida disputada en UNO, Estudiantes de La Plata visita al elenco brasileño por la vuelta de los cuartos de final del certamen continental
Estudiantes de La Plata empata 0-0 frente a Corinthians de Brasil, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores, con el objetivo de meterse entre los cuatro mejores de América por primera vez en 17 años.
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