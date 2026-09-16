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Lionel Messi

En vivo: por un cabezazo letal de Messi, Inter Miami vence 1-0 a Cruz Azul por la Campeones Cup

El 10 argentino conectó un centro de Luis Suárez, marcó su gol número 100 con las Garzas y le está dando un nuevo título al club.

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Messi festeja su gol número 100 con la camiseta del Inter Miami: el 1-0 en la final ante Cruz Azul ¡y lo hizo de cabeza!

Messi festeja su gol número 100 con la camiseta del Inter Miami: el 1-0 en la final ante Cruz Azul ¡y lo hizo de cabeza!

Foto: @InterMiamiCF

De la mano de Lionel Messi, que busca su cuarto trofeo desde que llegó a Estados Unidos, Inter Miami se ve las caras con Cruz Azul en el NU Stadium para definir la Campeones Cup 2026, competencia que enfrenta a los últimos ganadores de la MLS y de la Liga MX. Cristian "Kily" González dirige su primer partido como flamante entrenador de las Garzas, nada menos que en una final por el título.

Messi ganó de cabeza en el área y puso en ventaja al Inter Miami

Messi marcó el 1-0 en la final ante Cruz Azul.

Nota en construcción...

El minuto a minuto de Inter Miami - Cruz Azul

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