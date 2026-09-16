En vivo: por un cabezazo letal de Messi, Inter Miami vence 1-0 a Cruz Azul por la Campeones Cup

De la mano de Lionel Messi, que busca su cuarto trofeo desde que llegó a Estados Unidos, Inter Miami se ve las caras con Cruz Azul en el NU Stadium para definir la Campeones Cup 2026, competencia que enfrenta a los últimos ganadores de la MLS y de la Liga MX. Cristian "Kily" González dirige su primer partido como flamante entrenador de las Garzas, nada menos que en una final por el título.