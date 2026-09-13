Lamine Yamal dijo quién cree que merece el Balón de Oro y le retrucó a Mbappé

Luego de que Mbappé dijera que él debe quedarse con el premio al mejor jugador del mundo, Lamine Yamal sentó su postura.

Tras conocerse la lista de 30 nominados para el Balón de Oro 2026 el pasado martes, Kylian Mbappé dio la nota al nombrarse a sí mismo como el merecedor del premio. "Es un premio individual. Se mira lo que ha hecho el jugador de manera individual", argumentó días atrás en conferencia de prensa.

Las declaraciones del goleador francés generaron grandes repercusiones y muchos futbolistas y exfutbolistas le salieron al cruce. Uno de los que hablaron al respecto fue Lamine Yamal, que en un principio trató de mantener cautela y no echar más leña al fuego, pero que en las últimas horas decidió redoblar la apuesta.

Lamine Yamal palpitó el Balón de Oro 2026 Movistar Plus "¿A quién se lo daría yo? Al mejor jugador del mundo. ¿A quién se lo darán? Eso es una conversación muy larga. Creo sinceramente que como mejor del mundo quizás somos dos. Para mí somos Mbappé y yo los mejores, todo el mundo que ve los partidos lo sabe. Pero este año me lo merecería yo, por lo que he ganado", lanzó la joya del Barcelona en diálogo con Jorge Valdano para Movistar Plus.

Lo cierto es que ambos cracks tuvieron campañas impresionantes durante la temporada 2025/26. Y si bien Kiki tuvo los mejores números en lo que respecta al rendimiento meramente individual, el joven catalán de 19 años, que también tuvo muy buenas estadísticas, sumó además dos títulos muy importantes, mientras que el galo no levantó ningún trofeo.