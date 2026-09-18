Bombazo en Racing en medio de la crisis deportiva: el anuncio oficial del club

Racing atraviesa horas complicadas tanto en lo deportivo como en lo institucional. El equipo dirigido por Juan Pablo Vojvoda se encuentra en el fondo de la Zona B del Torneo Clausura y ocupa el puesto 24° de la tabla anual . A este escenario se le suma el descontento de los hinchas, que en las últimas presentaciones en el Cilindro hicieron sentir sus críticas hacia la actual Comisión Directiva.

Uno de los principales apuntados por los simpatizantes fue Hernán Lacunza , vicepresidente primero de la institución, debido a sus conocidas aspiraciones dentro de la política nacional. En ese contexto, durante la noche del jueves, Racing comunicó oficialmente que el dirigente solicitó una licencia y se apartará temporalmente de sus funciones dentro de la conducción del club.

A través de sus redes sociales, la Academia explicó los motivos de la decisión, aunque no precisó cuánto tiempo permanecerá Lacunza alejado de su cargo ni si existe una fecha establecida para su regreso: "El objetivo de la decisión es que su actividad pública, que le impide tener la disponibilidad de tiempo para desarrollar la responsabilidad asumida en diciembre de 2024, no produzca ningún tipo de interferencia en la gestión cotidiana del club", señaló el comunicado.

Racing Club informa que, a partir de hoy, Hernán Lacunza, vicepresidente primero de la institución, se tomará licencia de su cargo en la comisión directiva. El objetivo de la decisión es que su actividad pública, que le impide tener la disponibilidad de… pic.twitter.com/XmbV3Ghzqt

De esta manera, Racing suma un nuevo capítulo a un presente cargado de incertidumbre. Mientras el plantel de Vojvoda intenta mejorar sus resultados para salir de la zona baja de las tablas, la Comisión Directiva encabezada por Diego Milito afrontará ahora la ausencia temporal de uno de sus principales integrantes, en un momento en el que el malestar de los hinchas con la conducción continúa siendo evidente.

“1. PEDÍ LICENCIA a mi posición como vicepresidente de Racing. No quería ausentarme en un momento deportivo adverso. Cuando me postulé como candidato a presidente de la Nación en 2027, fiel a su inclaudicable respeto por el prójimo, Diego dejó la decisión a mi criterio. Transcurrido un lapso prudencial, me ha costado compatibilizar agendas y cumplir con mis compromisos en los equipos de trabajo. Gracias a los socios por la confianza”.

“2. EL MITO DE LA POLÍTICA PARTIDARIA. En este año y medio participé en decenas de grupos y reuniones de comisión directiva. ¿La agenda? Obras, Ezeiza, colegio, Tita, inferiores, fútbol femenino, deportes amateur, indumentaria, proveedores, comunicación, asamblea de socios, balances, presupuestos, contratos, resciciones, conflictos, AFA, Conmebol, protocolos. En la CD hay peronistas, radicales, liberales, socialistas. Allí nos convoca un fin superior: Racing. Nunca, nunca, nunca, escuché que en alguna decisión alguien preguntara la opinión del PJ, la UCR, el PRO o el PC. Lógico. Yo no sé a quién vota Milito. No lo necesito. Con aciertos y errores, los criterios decisorios que nos conducen son la honestidad, la idoneidad, la experiencia y el trabajo en equipo. Bienvenido el debate público en medios, redes sociales o en la tribuna. Pero enfoquemos la energía: la presunta influencia partidaria es imaginaria”.

“3. LA PASIÓN Y LA GESTIÓN SON COSAS DISTINTAS. Todos sabemos que los resultados del fútbol profesional masculino son malos en lo que va de 2026. Y que 2025 fue bueno (Recopa, semi de Libertadores, finalista de liga local). Y que los logros institucionales como el colegio o el inminente predio de Ezeiza, o deportivos como el primer campeonato femenino o la reserva luego de más de 60 años queda subordinado al resultado del primer equipo cada fin de semana. Y que un gol en el descuento o un penal definitorio bifurca el camino deportivo y hasta presupuestario del año siguiente. NO ES EXCUSA, SON LAS REGLAS DEL JUEGO. Los triunfos disimulan errores y las derrotas los potencian. "Un dirigente no puede comportarse como un hincha, aunque lo sufra igual", suele recordarnos Diego ante cada encrucijada. Tiene razón. Nunca la violencia, solo la tranquilidad colectiva nos ayudará a transitarlo hasta que el mérito (y algo de fortuna) vuelvan a premiarnos con los resultados que todos deseamos. Mientras tanto, "... ustedes poniendo huevo y yo alentando..." será la música que más ayudará a nuestros jugadores mañana en el Cilindro.