Harry Kane reveló qué le dijo a Messi tras la eliminación ante Argentina en las semis del Mundial 2026

Kane recordó la charla que mantuvo con la Pulga después de la derrota y destacó la actitud del capitán argentino tras avanzar a la final del Mundial.

La eliminación de Inglaterra ante la Selección argentina dejó una huella difícil de borrar para Harry Kane. El goleador inglés fue uno de los protagonistas de aquella semifinal que terminó 2-1 a favor de la Selección y, tiempo después, recordó el encuentro que mantuvo con Lionel Messi una vez consumada la clasificación albiceleste.

En diálogo con Marca, el delantero del Bayern Múnich contó qué significó aquel momento: “Obviamente, para mí fue duro aquel día. Un momento difícil al quedar eliminados de esa manera. Pero tengo muchísimo respeto por Messi ”, reconoció Kane al ser consultado por el abrazo que protagonizó con la Pulga. Lejos de quedarse únicamente con la frustración por la derrota, el inglés puso en primer plano la admiración que siente por el capitán argentino.

Harry Kane reveló la charla con Messi en su abrazo El Huracán también destacó la manera en la que Messi se manejó dentro y fuera de la cancha a lo largo de su carrera: “Lo vi crecer como futbolista. Creo que es simplemente un jugador increíble y también una persona increíble, por lo que me cuentan las personas que lo conocen. Lo he tratado sólo un par de veces, pero me parece una persona muy humilde”, aseguró el atacante, que además resaltó una característica que considera fundamental en el éxito de la Selección.

Harry Kane dio detalles de su íntima charla con Messi post semis del Mundial. EFE En ese sentido, Kane recordó especialmente aquel abrazo después de la derrota: “Lo abracé y le deseé buena suerte para la final. No fue nuestro Mundial al final, pero de eso se trata un Mundial: los mejores jugadores enfrentándose en el escenario más grande y, por supuesto, siempre va a haber un perdedor”. Además, explicó que intentó mantener la cabeza en alto y mostrar respeto por el rival, especialmente hacia Messi por todo lo que representa en el fútbol.