Oficial: se conoció la impactante cifra total que River gastó en el mercado de pases

La dirigencia de River aprobó los costos de sus incorporaciones y quedó expuesta la fuerte inversión realizada para reforzar el plantel de cara a la temporada.

River Plate aprobó oficialmente los costos de las incorporaciones realizadas durante el último mercado de pases y dejó en evidencia la magnitud de la inversión. Entre los nombres que demandaron los mayores desembolsos aparecen Thiago Almada y Ángel Correa, en una lista que incluye a ocho de los refuerzos que llegaron al plantel.

River gastó alrededor de 71,2 millones de dólares en el último mercado de pases, según los importes aprobados oficialmente para las incorporaciones. La cifra surge de sumar las operaciones de Thiago Almada, Ángel Correa, Lucas Beltrán, Tobías Andrada, Mauro Arambarri, Francisco Ortega, Rafael Santos Borré y Giovanni González, convirtiendo los montos expresados en euros a dólares. A eso hay que sumarle las erogaciones por los impuestos en cada transacción.

Almada y Correa, las grandes apuestas de River Almada y Correa encabezan una lista millonaria. Prensa River Plate El pase de Almada desde Atlético de Madrid aparece como la operación de mayor magnitud. River aprobó un desembolso bruto de 20 millones de euros por el cien por ciento de los derechos del mediocampista, en una transferencia que también fue señalada como la compra más cara de la historia del fútbol argentino.

En el caso de Correa, el monto aprobado asciende a 15 millones de dólares brutos por el cien por ciento de su pase. El delantero llegó desde Tigres y se convirtió en otra de las grandes inversiones del Millonario durante un mercado en el que el club incorporó nueve futbolistas. Vale aclarar que esos US$ 15 millones pueden subir hasta 17 millones de dólares por objetivos en el caso de cumplirse.

La operación por Andrada es es de US$ 7,4 millones por el 80% del pase. El acuerdo incluye un amistoso con fecha a definir y la prioridad de compra por dos juveniles de Vélez: Simón Prima (2008) y Thiago Villalba (2007), aunque es difícil que lleguen al Millonario.