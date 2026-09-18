Video: la impactante presentación de un club del fútbol mendocino que te dejará con la boca abierta

La histórica institución mostró las nuevas refacciones en su estadio, con lujosos vestuarios, palcos VIP y hasta sala de prensa. ¡Impresionante!

El fútbol mendocino atraviesa un muy buen momento desde varios aspectos y Gimnasia y Esgrima es un buen ejemplo.

Desde su aterrizaje en la primera división del fútbol argentino, Gimnasia y Esgrima da pasos agigantados con un crecimiento notable no sólo desde lo estrictamente deportivo, con un equipo protagonista del torneo, sino también desde lo institucional, con un avance firme y sostenido de remodelación de las instalaciones.

En las últimas horas, el club del Parque presentó las nuevas obras que realizó en la zona de vestuarios del estadio Víctor Legrotaglie, y lo hizo mediante un video que dejó a todos con la boca abierta.

El renovado sector del Legrotaglie, debajo de la platea oeste. Cinco estrellas. Prensa Gimnasia Las nuevas instalaciones son un reflejo del momento histórico que atraviesa la institución, que ahora se centrará en lograr otros objetivos desde el punto de vista deportivo.

La impactante remodelación de Gimnasia y Esgrima Desde antes de lograr el ascenso a primera división, en el club se pusieron como meta cambiarle la cara al recinto de calle Lencinas. Y más allá que el sueño mayor del nuevo estadio para 33.000 espectadores demorará algunos años, ya dieron los primeros pasos.

La institución presentó este jueves la nueva zona de vestuarios, con accesos más amplios y cómodos, camarines con instalaciones de primer nivel, palcos con comodidades VIP y hasta la remodelada sala de conferencias de prensa.