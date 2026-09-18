La tremenda sentencia del DT de Flamengo sobre Estudiantes, su rival en la semifinal de la Libertadores

Leonardo Jardim destacó al Pincha luego de la clasificación de Flamengo ante Independiente del Valle y recordó que ya se enfrentaron en la fase de grupos.

Estudiantes ya tiene rival en las semifinales de la Libertadores y Leonardo Jardim, DT de Flamengo, comenzó a palpitar el cruce.

Estudiantes ya conoce a su rival en las semifinales de la Copa Libertadores. Flamengo empató 1-1 con Independiente del Valle en el Maracaná, cerró la serie con un global de 3-1 y avanzó a la próxima instancia, donde se enfrentará nuevamente con el equipo de Alexander Medina. Tras la clasificación, Leonardo Jardim elogió al conjunto platense y destacó que ya conoce sus características.

El entrenador portugués puso especial atención en la intensidad del Pincha y también valoró el recorrido que viene realizando en las últimas ediciones de la competencia. "Esta semifinal demuestra que nuestro grupo fue fuerte. Los dos equipos clasificados están en la semifinal. Es un equipo de calidad, extremadamente intenso", señaló Jardim, en referencia a que ambos habían compartido la zona durante la primera fase.

Jardim ya conoce al equipo de Medina El técnico de Flamengo profundizó su análisis y recordó los enfrentamientos que ambos equipos protagonizaron durante la fase de grupos. "Estudiantes es un equipo al que ya nos hemos enfrentado, conocemos su valía. Han demostrado este año y en las últimas ediciones de la Libertadores su energía y la calidad de sus jugadores. Son rivales fuertes", afirmó.

De todos modos, Jardim aclaró que todavía no comenzó a preparar específicamente la serie de semifinales. El entrenador explicó que su prioridad inmediata es recuperar a sus futbolistas y afrontar el próximo compromiso del Brasileirao frente a Red Bull Bragantino, que se jugará este domingo en el Maracaná.

Flamengo y Estudiantes volverán a cruzarse Neves, de Estudiantes, y Jorginho, del Mengao. El Pincha y Flamengo juegan en el Maracaná. Fotobaires El Mengao llega a las semifinales después de igualar 1-1 ante Independiente del Valle y avanzar gracias al triunfo 2-0 conseguido en Ecuador. Giorgian de Arrascaeta marcó el empate en el tramo final, cuando el conjunto brasileño jugaba con diez por la expulsión de Jorginho, y selló una clasificación que lo dejó nuevamente entre los cuatro mejores de América.