A 50 años de La Noche de los Lápices: dónde ver la película sobre el secuestro de los estudiantes

Este 16 de septiembre se cumplen 50 años de La noche de los lápices , cuando diez estudiantes secundarios de La Plata fueron secuestrados durante la última dictadura militar. Una década después, Héctor Olivera llevó la historia al cine con una película clave que reconstruye los hechos y puede volver a verse online en un nuevo aniversario.

La película cuenta la historia de un grupo de estudiantes secundarios que fueron secuestrados, torturados en centros clandestinos de detención, y muchos de ellos desaparecidos, en septiembre de 1976, durante los primeros meses de la última dictadura.

La mayoría de los jóvenes militaban en organizaciones estudiantiles, con el reclamo por el Boleto Estudiantil Secundario (BES) como bandera, y varios pertenecían a la Unión de Estudiantes Secundarios (UES).

La película La noche de los lápices se estrenó en 1986.

Las víctimas de ese episodio fueron diez estudiantes:

La película de Héctor Olivera

La Noche de los Lápices se estrenó el 4 de septiembre de 1986 y fue dirigida por Héctor Olivera. La producción está basada en el libro homónimo de María Seoane y Héctor Ruiz Núñez.

El elenco incluye a Alejo García Pintos como Pablo Díaz, Vita Escardó como María Claudia Falcone, Pablo Novak como Horacio Ungaro, Adriana Salonia como María Clara Ciocchini, Pablo Machado como Claudio de Acha y Pepe Monje como Francisco López Muntaner. Leonardo Sbaraglia interpreta a Daniel Racero.

La película reconstruye la historia de los estudiantes y toma como uno de sus principales puntos de referencia el testimonio de Pablo Díaz, quien declaró en el Juicio a las Juntas de 1985.

Su testimonio permitió conocer parte de lo ocurrido durante el cautiverio y contribuyó a instalar el caso en la memoria pública argentina.

Dónde ver La Noche de los Lápices

A 50 años de los hechos, quienes quieran volver a ver la película pueden encontrarla online de manera gratuita. La producción completa está disponible actualmente en YouTube, con una duración aproximada de 105 minutos.

La disponibilidad de contenidos en YouTube puede cambiar, por lo que el video podría ser reemplazado o dejar de estar accesible.