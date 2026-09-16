Peregrinación a Luján 2026: cuándo es y qué llevar para recorrer los 60 kilómetros
La tradicional peregrinación a la Basílica será en octubre. Qué llevar, cómo prepararse y cuáles son las recomendaciones para recorrer los 60 kilómetros.
La Peregrinación Juvenil a Luján vuelve a convocar a miles de personas que cada año recorren a pie el camino hasta la Basílica. La edición 2026 será en octubre y tendrá una salida oficial desde el barrio porteño de Liniers. Qué hay que saber antes de emprender los 60 kilómetros.
Así será la Peregrinación a Luján 2026
La 52° Peregrinación a Luján se realizará durante el fin de semana del sábado 3 y domingo 4 de octubre, bajo la consigna “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”. La salida oficial de la imagen de la Virgen está prevista para las 10 de la mañana del sábado, desde el Santuario de San Cayetano, ubicado en Cuzco 150, en Liniers.
Como cada año, los participantes caminarán aproximadamente 60 kilómetros hasta llegar a la Basílica de Luján. La participación es libre y no requiere inscripción previa.
Qué llevar para la caminata a Luján
Para evitar molestias durante el recorrido, se recomienda:
- Calzado: usar zapatillas que ya estén amoldadas al pie y evitar estrenar durante la peregrinación. También es importante llevar medias de algodón ajustadas y cuidar especialmente dedos y talones para prevenir ampollas.
- Ropa: elegir prendas livianas y sumar algo de abrigo para la noche. También conviene llevar una muda de medias.
- Mochila: no puede faltar protector solar, gorro y una capa impermeable por si llueve.
- Agua: llevar una botella y aprovechar los puntos gratuitos de recarga ubicados a lo largo del recorrido. Se recomienda tomar al menos dos litros durante la jornada.
- Comida: llevar alimentos fáciles de digerir, como frutas, galletitas o barritas de cereal. Antes de salir, conviene hacer un desayuno liviano.
- Salud: quienes tomen medicación deben avisar a sus acompañantes y acudir a los puestos sanitarios ante cualquier malestar.
Cómo prepararse para los 60 kilómetros
No es recomendable llegar a la peregrinación sin entrenamiento previo. Por eso, se aconseja realizar caminatas durante las semanas anteriores para acostumbrar al cuerpo y llegar mejor preparado.
También es importante descansar bien la noche anterior y evitar el alcohol. Además, durante la caminata, se aconseja regular el ritmo y hacer pausas cuando sea necesario, en lugar de esperar a que aparezca un malestar fuerte.
Por seguridad, los peregrinos tienen que mantenerse dentro del recorrido oficial, caminar acompañados y evitar circular por las vías del ferrocarril.
Qué llevar para el camino a Luján
Además de los elementos necesarios para la caminata, muchos peregrinos aprovechan el recorrido para llevar intenciones personales o comunitarias. La organización propone acompañar el trayecto con momentos de oración, silencio o lecturas breves.
Para el momento final también se puede llevar una pequeña vela. La idea es que el recorrido no sea solamente un desafío físico, sino también un momento para acompañar las promesas, pedidos y agradecimientos de cada peregrino.