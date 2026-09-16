Peregrinación a Luján 2026: cuándo es y qué llevar para recorrer los 60 kilómetros

La Peregrinación Juvenil a Luján vuelve a convocar a miles de personas que cada año recorren a pie el camino hasta la Basílica. La edición 2026 será en octubre y tendrá una salida oficial desde el barrio porteño de Liniers. Qué hay que saber antes de emprender los 60 kilómetros.

La 52° Peregrinación a Luján se realizará durante el fin de semana del sábado 3 y domingo 4 de octubre, bajo la consigna “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”. La salida oficial de la imagen de la Virgen está prevista para las 10 de la mañana del sábado, desde el Santuario de San Cayetano, ubicado en Cuzco 150, en Liniers.

Este año, la Peregrinación a Luján se realizará durante el fin de semana del sábado 3 y domingo 4 de octubre.

Como cada año, los participantes caminarán aproximadamente 60 kilómetros hasta llegar a la Basílica de Luján. La participación es libre y no requiere inscripción previa.

No es recomendable llegar a la peregrinación sin entrenamiento previo. Por eso, se aconseja realizar caminatas durante las semanas anteriores para acostumbrar al cuerpo y llegar mejor preparado.

También es importante descansar bien la noche anterior y evitar el alcohol. Además, durante la caminata, se aconseja regular el ritmo y hacer pausas cuando sea necesario, en lugar de esperar a que aparezca un malestar fuerte.

Por seguridad, los peregrinos tienen que mantenerse dentro del recorrido oficial, caminar acompañados y evitar circular por las vías del ferrocarril.

Qué llevar para el camino a Luján

Además de los elementos necesarios para la caminata, muchos peregrinos aprovechan el recorrido para llevar intenciones personales o comunitarias. La organización propone acompañar el trayecto con momentos de oración, silencio o lecturas breves.

Para el momento final también se puede llevar una pequeña vela. La idea es que el recorrido no sea solamente un desafío físico, sino también un momento para acompañar las promesas, pedidos y agradecimientos de cada peregrino.