Comenzó este sábado la Peregrinación a Luján 2025: recorridos y horarios
La 51ª Peregrinación a Luján se realizará este sábado y finalizará con una misa este domingo 5 de octubre. Se esperan de más de un millón de fieles.
La tradicional peregrinación a Luján vivirá este fin de semana su 51ª edición. El sábado 4 de octubre, desde el Santuario de San Cayetano en Liniers, miles de fieles iniciarán los 60 kilómetros de caminata hasta la Basílica, en lo que se considera la mayor manifestación religiosa del país.
A las 7 comenzó la caminata el arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, desde Liniers, y posteriormente, a las 10, partirá la imagen peregrina desde ese mismo lugar, traslado que estará a cargo de la diócesis de Quilmes.
Te Podría Interesar
En tanto, desde las 19 comenzará la transmisión a través del canal Orbe 21 y el canal de Youtube “LaPereLuján”, mientras que el domingo a las 7 se llevará a cabo la Misa Central de la Peregrinación, encabezada por García Cuerva, a través de las mismas señales.
El lema 2025 será: “Madre, danos amor para caminar con esperanza”, en sintonía con el Jubileo.
La virgen de Luján y el camino de fe
El trayecto previsto replica el recorrido histórico: desde la calle Cuzco 150 en Liniers, los caminantes avanzarán por la ruta hasta llegar al templo de Luján. A lo largo del camino habrá 63 puestos de apoyo gratuitos con agua, frutas y pan, además de hospitales móviles, baños químicos y asistencia sanitaria integral.
Más de cinco mil voluntarios colaborarán en la organización. Habrá médicos, enfermeros, podólogos y equipos de salud mental para atender a los peregrinos, junto con puestos de reciclaje y espacios de descanso.
“Cada uno camina con lo que trae en su vida y lo pone a los pies de la Virgen”, señalaron desde la Oficina de Prensa del Arzobispado, destacando que se trata de una expresión popular que cada año reúne a más de dos millones de personas.
El sábado 4 a las 19 se transmitirá por Canal Orbe 21 y por YouTube (@laperelujan) una cobertura especial. El domingo 5, a las 7, se celebrará la Misa Central en la Basílica de Luján, presidida por monseñor García Cuerva.
Transporte y servicios especiales
Trenes Argentinos confirmó refuerzos en la línea Sarmiento. El sábado habrá siete servicios adicionales entre Moreno y Luján, mientras que el domingo se sumarán seis más por sentido. También se habilitarán trenes nocturnos especiales entre Liniers y Moreno para facilitar el regreso de los peregrinos.
En la organización participan municipios, la Cruz Roja y distintas instituciones que acompañarán a los caminantes durante todo el recorrido.