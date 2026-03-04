"Conejito" Alejandro tocará este año en Música en la Plaza

El mega festival Música en la Plaza de la ciudad de Luján confirmó su grilla para los tres días, con la presencia de importantes artistas nacionales, entre ellos Miguel “Conejito” Alejandro.

El mega festival Música en la Plaza de la ciudad de Luján confirmó su grilla para los tres días.

El mega festival Música en la Plaza de la ciudad de Luján confirmó su grilla para los tres días del Festival con la presencia de importantes artistas nacionales, entre ellos Miguel “Conejito” Alejandro.

Con entrada libre y gratuita, la propuesta tendrá lugar desde el viernes 13 hasta el domingo 15 de marzo inclusive, en Plaza Belgrano, frente a la Basílica.

Durante los tres días se presentarán una serie de espectáculos de música y baile, además de puestos de artesanos y food trucks con un patio gastronómico y cervecero. El ciclo tendrá inicio el viernes 13 desde las 18 horas con una noche consagrada al Rock, que contará con la participación de los artistas locales Flor Trabichet, La Loconia, Desfachatados, Sin Bozal y el cierre de Los Abuelos de la nada, la banda referente del Rock Nacional con sus clásicos inmortales que marcaron una época.

El sábado 14, desde las 14 horas, habrá un espectáculo de música urbana, con la actuación de Nahuel Villegas y Picky Lejano Oeste con su banda, más invitados. A partir de las 16 horas será el turno del género folclórico, con la presentación de los grupos locales Antawara, Origen Luján, Vane Gonzalez, Ángel Pereyra y Elena Álvarez; junto a más de veinte Ballets de la ciudad.