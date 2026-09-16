SUBE: el dato sobre el transporte de larga distancia en Mendoza que celebró el Gobierno

La Tarjeta SUBE tuvo millones de transacciones y pagos en el transporte de media y larga distancia en Mendoza.

En lo que va del año, el sistema SUBE ya registró más de 5 millones de operaciones en los servicios de Lavalle y de la zona Este. La información fue confirmada por el Gobierno de Mendoza en las últimas horas teniendo en cuenta que el sistema se incorporó recientemente en esos departamentos.

"El Gobierno de Mendoza continúa fortaleciendo el sistema de movilidad urbana y de media y larga distancia con medidas que mejoran la experiencia de viaje de los ciudadanos. Los departamentos de Lavalle, San Martín, Rivadavia, Junín y Santa Rosa se sumaron recientemente al Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE), consolidando un esquema de pago actual y seguro", destacaron desde el Ejecutivo.

La incorporación de SUBE digital, tarjeta, QR y billeteras virtuales, junto con la aplicación MendoTran Cuándo Subo, que permite consultar horarios y recorridos en tiempo real, representa un salto cualitativo en la experiencia de transporte, al ofrecer mayor agilidad, seguridad y planificación para cada trayecto.

La SUBE en Mendoza en números Las cifras oficiales muestran un crecimiento en la cantidad de transacciones, lo cual muestra tanto la expansión territorial como la satisfacción de los usuarios con esta modalidad de pago.