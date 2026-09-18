El gran gesto del Chacho Coudet con River a casi un mes de su salida del club

A casi un mes de su salida del Millonario, se conoció el noble gesto que tuvo Eduardo Coudet sobre las determinaciones de su contrato.

El gesto noble que tuvo el Chacho Coudet con River a casi un mes de su salida del club.

La eliminación de River de la Copa Sudamericana desencadenó un inesperado movimiento en el banco de suplentes. Eduardo Coudet decidió dar un paso al costado pese al respaldo que había recibido de la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo, y de esa manera puso punto final a su ciclo al frente del Millonario.

En las horas posteriores a su renuncia, Coudet brindó una conferencia de prensa en la que explicó los motivos que lo llevaron a tomar la determinación y realizó un balance de su paso por Núñez. Sin embargo, con el correr de los días apareció un detalle de su salida que no había trascendido y que tiene un impacto directo en las arcas de River.

El gesto noble del Chacho Coudet con River a casi un mes de su salida del club A casi un mes de su salida, el Chacho tuvo un gesto poco habitual al momento de acordar su desvinculación. Aunque todavía tenía contrato vigente con la institución hasta diciembre de 2027, el entrenador decidió no reclamar ningún tipo de compensación por el tiempo que restaba del vínculo y únicamente cobró el salario correspondiente hasta su último día de trabajo.

El Chacho Coudet decidió cobrar únicamente hasta el último día de trabajo en River. Fotobaires De esta manera, Coudet resignó una importante suma de dinero que podría haber reclamado por el contrato que tenía por delante. La decisión representó un beneficio económico para River en un momento delicado desde lo deportivo y terminó convirtiéndose en uno de los aspectos destacados de su salida, más allá de los resultados que provocaron el final de su ciclo.