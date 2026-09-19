El desahogo de Vojvoda tras el triunfo vital de Racing ante Sarmiento: "El equipo lo necesitaba"

Racing se impuso 3-1 sobre Sarmiento de Junín este viernes por la noche en el Cilindro de Avellaneda por la fecha 10 del Torneo Clausura. De este modo, logró cortar una durísima racha de 8 partidos sin ganar por la Liga Profesional y sumó 3 puntos importantísimos para mantener viva la ilusión de meterse en los playoffs.

Fue un fuerte desahogo para todo el pueblo blanquiceleste, tanto para los hinchas, los jugadores y, sobre todo, para Juan Pablo Vojvoda, quien llegaba a este encuentro muy cuestionado por los malos resultados que arrastraba y venía de protagonizar una muy densa conferencia de prensa una semana atrás luego de la caída ante Huracán. En esta oportunidad, la rueda tuvo una impronta muy diferente.

El desahogo de Juan Pablo Vojvoda tras el 3-1 de Racing ante Sarmiento ESPN "Es un alivio el triunfo. Fue una semana difícil para todos, pero el equipo tuvo la personalidad para sacar el partido adelante. El contexto nos ayudó, vi a la gente de Racing que apoyó a un equipo que lo necesitaba. En estos momentos, se ve la calidad de la gente de Racing. Agradezco ese apoyo y también el de los que están en el día a día en el club acompañándonos", destacó en primer término.

De todos modos, no olvidó que la Academia sigue necesitado sumar a falta de 6 fechas para el cierre de la temporada regular: "No nos gusta en la situación que estamos. No quería dejar al equipo en estas condiciones, quiero revertir esto. Nunca puse excusas, hoy había chicos del club que hicieron un partido muy bueno en este duro momento", reconoció.