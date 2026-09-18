Respira Racing: venció 3-1 a Sarmiento y cortó una racha de 8 partidos sin triunfos en el Clausura
Racing ganó en el Cilindro de Avellaneda con goles de Escudero, Maravilla Martínez y Nacho Rodríguez. Marabel había marcado el empate parcial para Sarmiento.
Por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol 2026, Racing logró respirar en medio de la crisis y obtuvo un triunfo necesario como el agua en el desierto por 3-1 ante Sarmiento de Junín en el Cilindro de Avellaneda. Un resultado que le da una vida más Juan Pablo Vojvoda como DT.
Los goles de Gonzalo Escudero, Adrián "Maravilla" Martínez e Ignacio Rodríguez le permitieron a la Academia cortar una dura racha de ocho partidos sin ganar por el campeonato local y salir provisoriamente del fondo de la tabla de la Zona B. Junior Marabel había marcado el empate parcial para el Verde.
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