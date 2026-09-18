Racing cortó una racha de 8 partidos sin ganar y los memes no se hicieron esperar
El triunfo de Racing ante Sarmiento les permitió respirar aliviados a los hinchas, que igualmente no perdieron la oportunidad de expresar su desahogo con memes.
Racing venció 3-1 a Sarmiento de Junín este viernes por la noche en el Cilindro de Avellaneda por la fecha 10 y logró de este modo cortar una durísima mala racha de 8 partidos sin ganar por el Torneo Clausura. Además, pudo salir provisoriamente del fondo de la tabla de la Zona B.
El clima en la previa del encuentro estaba muy caliente y se respiraba la tensión en el aire. Por lo tanto, una vez que finalizó el encuentro, los hinchas de la Academia no perdieron la oportunidad de expresar su desahogo en redes con los más desopilantes memes.