El anuncio del Cholo Simeone sobre Julián Álvarez a horas del clásico entre Atlético y Real Madrid

Simeone confirmó que el delantero argentino estará disponible para el derbi de este domingo ante el Real Madrid y llevó tranquilidad sobre su físico.

Julián Álvarez recibió una buena noticia a pocas horas del clásico de Madrid. Diego Simeone confirmó que el delantero argentino estará entre los convocados del Atlético para recibir este domingo al Real Madrid, aunque el entrenador todavía mantiene una incógnita sobre su participación: no sabe si comenzará desde el arranque o si ingresará durante el segundo tiempo.

El encuentro se disputará este domingo desde las 11.15 de Argentina en el estadio Metropolitano, por la séptima fecha de LaLiga. El Atlético llega al derbi después de golear 4-0 a Osasuna, mientras que el Real Madrid marcha segundo y buscará mantenerse cerca de Barcelona, líder del campeonato.

Simeone confirmó que Julián estará disponible Simeone deja en el aire la titularidad de Julián Álvarez y le pone deberes a Grimaldo en el Atlético.



"Tenemos que, primero, ayudarlo, y, él, ayudarnos".



https://t.co/0ZGTlWwuEv pic.twitter.com/VqJo3mBtC8 — ElDesmarque (@eldesmarque) September 19, 2026 La presencia de la Araña estaba en duda porque sufrió una sobrecarga muscular que lo dejó afuera de los partidos ante Real Sociedad y Osasuna. Sin embargo, su evolución fue favorable y este sábado Simeone confirmó que volverá a integrar la convocatoria. "Nos va a acompañar y después decidiremos si empieza desde el inicio o bien entra en el segundo tiempo", explicó el entrenador argentino.

La principal incógnita pasa ahora por el tiempo de juego que tendrá el delantero. Julián apenas completó un entrenamiento con el grupo antes del derbi, por lo que Simeone deberá evaluar si está en condiciones de afrontar desde el comienzo un partido de máxima exigencia. Si finalmente decide preservarlo, Jonathan David aparece como una de las principales alternativas ofensivas del Colchonero.

Julián vuelve a un partido especial Julián Álvarez ya le convirtió cinco goles en nueve partidos al Real Madrid. EFE El regreso de Álvarez también tendrá un componente especial porque será su reencuentro con los hinchas del Atlético en el Metropolitano después de la frustrada posibilidad de salir del club durante el último mercado. El argentino había recibido silbidos en su anterior aparición como local, aunque tanto Simeone como referentes del plantel respaldaron públicamente al delantero.