La contundente revelación de Colapinto sobre lo que aprendió de Gasly durante el GP de España

Colapinto contó qué observó en su compañero durante la clasificación de Monza y cómo ese aprendizaje le permitió dar un paso adelante una semana después.

Franco Colapinto encontró en Pierre Gasly una fuente de aprendizaje que terminó siendo clave para uno de sus mejores fines de semana de la temporada. Después de la clasificación de Monza, donde el francés consiguió la pole y el argentino terminó octavo, el piloto de Alpine decidió analizar en profundidad el rendimiento de su compañero para entender dónde estaba la diferencia entre ambos.

El contraste había sido evidente en Italia. Colapinto había quedado apenas 50 milésimas por detrás de Gasly en la Q1, pero el francés consiguió mejorar progresivamente hasta sacarle tres décimas en la Q2 y cuatro en la Q3. Para el argentino, la clave no estaba solamente en la velocidad del auto: “Él tiene más experiencia y los pasos que iba dando en todo, tanto en la conducción como en la gestión de la energía, de una tanda a otra, de la Q1 a la Q2 y de la Q2 a la Q3, eran muy claros. Aprendí de eso”, reveló.

Colapinto reveló lo que aprendió de Gasly en Monza para aplicarlo en Madrid La observación de Colapinto estuvo centrada, entonces, en la manera en la que Gasly construía una clasificación. El argentino estudió cómo su compañero iba encontrando rendimiento de una sesión a otra, tanto desde la conducción como en la administración de la energía, y buscó incorporar esa metodología a su propio trabajo. No se trató de copiar una maniobra puntual, sino de entender cómo un piloto con mayor experiencia podía sacar cada vez más provecho del Alpine a medida que avanzaba la qualy.

Franco Colapinto reveló lo que aprendió de Gasly para el GP de España. Instagram @alpinef1team El resultado de ese aprendizaje apareció una semana más tarde, en el estreno de la Fórmula 1 en Madring. Colapinto volvió a meterse en la Q3 y fue competitivo durante toda la clasificación, además de protagonizar una espectacular salvada en La Monumental. En una pista nueva para todos, logró maximizar el rendimiento del auto y llegó al domingo con una posición de partida que le permitió completar una gran carrera.