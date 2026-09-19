Scaloni rompió el silencio y le abrió la puerta a su continuidad en la Selección argentina: su llamativa frase

Lionel Scaloni habló de la renovación de la Selección argentina y deslizó la posibilidad de que su ciclo no termine en diciembre junto con su actual contrato.

Después de ocho años en el cargo, y tras la final del Mundial 2026 perdida contra España, el futuro de Lionel Scaloni al frente de la Selección argentina es una verdadera incógnita. La AFA trabaja para que se quede hasta 2030, pero él ya deslizó la posibilidad latente de que se aleje al finalizar su contrato vigente en diciembre.

Por lo pronto, el entrenador más exitoso de la historia del combinado nacional está enfocado en los amistosos de la próxima fecha FIFA. Pero en el medio, se permitió darle una entrevista al canal chino MiGu en la que dejó las puertas abiertas para ilusionarse con su continuidad en la Albiceleste.

Lionel Scaloni habló del futuro de la Selección argentina MiGu "A partir de ahora se abre un paréntesis y vamos a darle oportunidad a eso. No digo repetir los títulos, sino a nivel de contagio del equipo, que la gente se sienta identificada, pero es difícil conseguirlo. No va a ser fácil repetir algo así. La gente se identificó mucho con esta Selección, y eso da miedo... miedo en el buen sentido", comenzó a exponer el Gringo respecto de los desafíos que tendrá Argentina tras la última Copa del Mundo.

En ese sentido, no descartó seguir después de diciembre, aunque trató de no darle mucha relevancia al asunto: "Yo pienso que es difícil intentarlo, no digo que va a ser fácil. Como entrenador, como jefe de grupo hay que saber que va a ser difícil. Lógicamente lo intentaremos, estemos o no estemos nosotros. No es lo importante", apuntó el pujatense.

A su vez, marcó un punto de inflexión en su ciclo durante el último proceso mundialista: "Después de la Copa América 2024 tuve un pensamiento de que iba a ser duro lo que se venía. Después de ganar todo, faltando dos años para el Mundial, generaba cierta duda lo que venía. Y volver a aquello, sentir que se podía seguir compitiendo... Y la verdad es que se podía", remarcó con un tono esperanzador.