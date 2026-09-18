La gran noticia de la FIFA que recibió la Selección argentina para sus amistosos con Bolivia, Burkina Faso y Benín

La Selección ya tiene todo listo para sus primeros amistosos después del Mundial y la AFA recibió una novedad importante de cara al futuro.

La AFA confirmó que los amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín serán de primer nivel.

La Selección argentina recibió una noticia importante de cara a sus próximos compromisos. La AFA confirmó que los amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín serán catalogados como partidos internacionales de Primer Nivel, una condición que permitirá que los futbolistas suspendidos tras la final del Mundial 2026 comiencen a cumplir sus sanciones.

La Albiceleste afrontará una triple fecha durante la próxima ventana internacional: el 30 de septiembre ante Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes; el 3 de octubre frente a Burkina Faso, en principio en el Monumental; y el 6 de octubre contra Benín, también en el estadio de River, en el encuentro previsto como despedida de Lionel Messi de la Selección. La AFA confirmó oficialmente el cronograma y las sedes de los tres partidos.

La decisión que beneficia a los suspendidos Los incidentes posteriores a la final derivaron en duras sanciones. EFE La noticia tiene especial relevancia por las sanciones que FIFA impuso después de los incidentes ocurridos una vez finalizada la final del Mundial. Leandro Paredes recibió diez partidos de suspensión, Nahuel Molina siete y Thiago Almada uno, mientras que Roberto Ayala fue sancionado con tres encuentros. Además, todos recibieron multas económicas.

Originalmente, FIFA estableció que las suspensiones debían cumplirse en los próximos partidos oficiales de la Selección. Sin embargo, la AFA presentó un pedido para que también pudieran computarse los amistosos de clase A y el organismo internacional aprobó esa solicitud. De esta manera, los encuentros ante Bolivia, Burkina Faso y Benín podrán ser utilizados para comenzar a descontar las fechas de castigo.

AFA confirmó que serán de Primer Nivel Ahora llegó la confirmación definitiva. La Asociación del Fútbol Argentino informó que recibió, vía Conmebol, las cartas de aprobación correspondientes a los tres encuentros, todos catalogados como "Amistoso Internacional 1er Nivel", en cumplimiento de las disposiciones del Reglamento de Partidos Internacionales de FIFA.