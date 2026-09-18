La drástica decisión de Tuchel en Inglaterra tras la derrota con Argentina en la semifinal del Mundial

Thomas Tuchel renovó la convocatoria de Inglaterra tras el Mundial y sorprendió con la lista, en comparación con la de la reciente Copa del Mundo.

Thomas Tuchel dio un fuerte giro en la selección de Inglaterra después del Mundial 2026. El entrenador alemán presentó su primera convocatoria para la nueva Nations League y dejó afuera a nueve futbolistas que tuvieron participación en la semifinal ante Argentina, donde los Tres Leones perdieron 2-1 después de haber comenzado ganando.

La derrota todavía está presente para el entrenador alemán. Dos meses después de aquella eliminación, Tuchel habló sobre sus decisiones tácticas y reconoció la huella que le dejó el partido. "Es mi cicatriz, es la cicatriz de los jugadores. Tengo que vivir con ella", expresó al referirse al encuentro en el que Inglaterra dejó escapar la ventaja en los minutos finales.

Nueve jugadores que quedaron afuera A horas de una de las semifinales más esperadas del Mundial, Tuchel dejó una definición que buscó sacar del centro de la escena todo lo que rodea al clásico. EFE En la nueva convocatoria no aparecen Dean Henderson, John Stones, Dan Burn, Reece James, Djed Spence, Jordan Henderson, Ollie Watkins, Noni Madueke e Ivan Toney, todos futbolistas que habían sumado minutos durante la campaña mundialista. En el caso de la defensa, la renovación resulta especialmente visible: Stones, Burn, James y Spence ya no forman parte de la convocatoria para esta ventana, aunque algunas ausencias también están relacionadas con lesiones.

El cambio no se limita a las bajas. Tuchel también recuperó a dos nombres que habían quedado afuera de la lista mundialista: Trent Alexander-Arnold y Cole Palmer. El lateral del Real Madrid volvió a ser convocado después de más de un año sin integrar el seleccionado, mientras que el futbolista del Chelsea regresó luego de haber quedado fuera de la Copa del Mundo. Phil Foden, en cambio, continúa sin ser citado.

Inglaterra ya piensa en una nueva etapa Here it is!



Thomas Tuchel's first #ThreeLions squad of the 2026-27 season — England (@England) September 18, 2026 La nueva convocatoria tiene 27 futbolistas y combina referentes como Harry Kane, Jude Bellingham, Declan Rice y Bukayo Saka con jóvenes como Rio Ngumoha y Alex Scott. Inglaterra comenzará su participación en la Nations League el 26 de septiembre frente a España en Wembley, continuará ante República Checa y luego enfrentará a Croacia antes de cerrar esta ventana nuevamente contra los checos.