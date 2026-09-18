River ya inició charlas con un arquero mundialista ante la posible venta de Santiago Beltrán a Europa

En River saben que desde Europa vienen por su gran aparición de 2026 y entablaron diálogo con un reemplazante de trayectoria y peso mundial.

Santiago Beltrán ya tuvo su debut en la Selección argentina durante uno de los amistosos previos al Mundial 2026.

River Plate ya comenzó a pensar en el futuro de su arco y puso sus ojos en un nombre de enorme trayectoria internacional. Ante la posibilidad de que Santiago Beltrán sea transferido al fútbol europeo, el Millonario inició conversaciones con el entorno de Yassine Bounou, arquero del Al-Hilal y una de las figuras de la selección de Marruecos.

Beltrán se convirtió en una de las grandes apariciones de River durante 2026. El arquero de 21 años, que hasta el año pasado se desempeñaba en Reserva, tuvo que asumir la titularidad por la lesión de Franco Armani y la salida de Jeremías Ledesma y respondió con actuaciones que lo consolidaron bajo los tres palos. Su rendimiento también lo llevó a ser convocado por Lionel Scaloni para trabajar con la Selección argentina antes del Mundial.

River ya se mueve por Bounou Bono El arquero marroquí, héroe en la definición por penales para Marruecos. Foto: EFE La dirigencia de River sabe que retener a Beltrán a largo plazo no será sencillo y por eso comenzó a analizar alternativas. Según informó el periodista Hernán Castillo, el club ya generó conversaciones con el entorno de Bounou para conocer su situación y evaluar las posibilidades de una eventual llegada al Monumental. El marroquí, de 35 años, actualmente se desempeña en Al-Hilal y tiene contrato con el club saudí hasta mediados de 2028.

Bounou, además, tiene una historia particular con River. El arquero marroquí ha expresado públicamente su simpatía por el Millonario y en distintas oportunidades manifestó su deseo de vestir la camiseta del club en algún momento de su carrera. Incluso estuvo en Japón durante el Mundial de Clubes de 2015 para acompañar al equipo de Marcelo Gallardo. Esa identificación con River aparece ahora como uno de los factores que podrían facilitar una eventual negociación, aunque todavía no existe un acuerdo por su salida de Al-Hilal.

Beltrán, entre la renovación y el interés de Europa Mientras lo miran de reojo desde Europa, River pretende renovarle el contrato a Santiago Beltrán y blindarlo con una cláusula millonaria. Fotobaires Mientras comienza a sondear a Bounou, River también trabaja para intentar retener a Beltrán. El arquero tiene contrato hasta diciembre de 2027 y la intención del club es extenderlo hasta diciembre de 2029, además de mejorar sus condiciones económicas y elevar su cláusula de rescisión hasta los 100 millones de euros.